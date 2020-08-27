Oyun firmalarını ve oyuncuları teknolojinin altında buluşturacak - Son Dakika

TÜRKİYE'deki kuruluşlara 2004 yılından itibaren altyapı servisi sağlayan hibrit bulut servis sağlayıcısı GlassHouse, tüm teknolojisini oyun sektörüne sunacağını duyurdu. 45 kişilik mühendis ekibiyle oyun sektörüne hizmet vereceklerini kaydeden GlassHouse, monitörleme, teknik destek, operasyonel yönetim anlamında tecrübelerini oyun sektörüne yansıtacağını bildirdi.

Hibrit bulut servis sağlayıcısı GlassHouse, Türkiye oyun sektörünün gelişimine katkı sağlamak üzere oyun sektörüne hizmet vermeye başlayacak. Yapılan açıklamaya göre GlassHouse, dünyada 150 milyar dolar ciroyu geçen ve her geçen gün büyüyen oyun pazarına, farklı sektörlerde elde ettiği tecrübeyi aktaracak.

"OYUN SEKTÖRÜNÜN DİNAMİKLERİNE GLASSHOUSE YÖN VERECEK"Güçlü teknolojisi ve altyapısı ile oyun sektörüne hizmet vereceklerini belirten GlassHouse, oyun sektörünün ve oyuncuların tüm beklentilerini karşılayarak, iki tarafı teknolojinin altında buluşturacağını açıkladı.GlassHouse, oyun sektöründe yapılan yatırımların doğru ve etkili bir şekilde kullanılmasını sağlamak üzere, birçok sektörden edindiği 16 yıllık tecrübesini hem Türkiye hem de global anlamda oyun sektörüne ve markalarına açtığını duyurdu. Alanında uzman 45 kişilik mühendislik ekibi ile GlassHouse, Türkiye'de kendi kurduğu Tier-4-ready bulut ortamında oyun sektörü BT ekiplerinin öncelikle gündeminde olan, Veri Depolama (Storage), Oyun Sunucusu Barındırma (Game Server Hosting), Atanmış Oyun Sunucusu (Dedicated Game Server), Sunucu Yönetimi (Server Management), Monitörleme (Monitoring), IP Network ve Yedekleme (Back Up ) gibi BT konularında hizmet verecek."HİZMETLERİMİZİ NEDEN OYUN SEKTÖRÜNE VERMİYORUZ SORUSUYLA YOLA ÇIKTIK"

GlassHouse Genel Müdürü Alp Bağrıaçık, "Oyun sektörünü yıllardır yakından takip ediyorduk. Finans, telekomünikasyon, holding, devlet dikeyindeki sektör ve alanlarda verdiğimiz büyük önem derecesine sahip hizmetlerimizi neden gençlerin ilgi odağı olan oyun sektörüne vermiyoruz sorusu ile bu yolculuğa adım atma kararı aldık. Teknoloji ve altyapıdaki gücümüzün dışında, modüler yönetilen servis stratejimizle oyun alanındaki partnerlerimize, monitörleme, teknik destek, operasyonel yönetim, dış kaynak kullanımı gibi kendilerine en uygun servis kapsamını yaratacağız. Finans, telko ve holding gibi kritik sektörlerde edindiğimiz tecrübeyi sektöre sunacağız. Tabi ki burada karşılıklı güvenin öneminin de farkındayız. O yüzden tüm oyun sektörünü veri merkezlerimizi kendi gözleri ile görmeye davet ediyoruz" dedi.