Oyun Geliştirenler İçin Başvurular Devam Ediyor, 5 Hafta Kaldı
3 dakika önce
Netmarble ve StartersHub işbirliği ile hazırlanan ve Kanal D'de yayınlanan, 250 bin TL ödüllü mobil oyun geliştirme yarışması "Abbas Güçlü ile Büyük Oyun" başvuruları devam ediyor.
Her hafta yayınlanan programa katılan oyunlar, jüri üyeleri tarafından değerlendiriliyor ve seyircilerin de verdiği oylarla her haftanın birincisi seçiliyor. Yarışma sonunda dereceye giren ilk 3 oyun Netmarble tarafından tüm dünyada yayınlanma şansı, birinci ise 250 bin TL değerinde yatırım hakkı kazanacak.
Dünyanın en büyük 5 mobil oyun firması arasında olan Netmarble ve erken aşama teknoloji girişimlerini hızla büyüyen başarılı şirketlere dönüştürmek için gerekli yatırım, strateji ve iş geliştirme desteği sunan StartersHub işbirliğiyle hazırlanan ve Kanal D'de yayınlanan "Abbas Güçlü ile Büyük Oyun" yarışmasına başvurular devam ediyor. Tüm mobil oyun geliştiricilere açık olan 250 bin TL ödüllü yarışma programı, dereceye girecek oyun geliştiricilere hem finansman desteği hem de global yayıncı desteği verecek.
3 Finalist Belli Oldu
Gençlerin büyük ilgi ile takip ettiği eğitimci Abbas Güçlü tarafından hazırlanan ve sunulan "Abbas Güçlü ile Büyük Oyun"da ilk haftanın finalisti "Drunkard Bird" adlı oyunuyla Ahmet Keleş oldu. İkinci hafta Harun Uysal ve Hakan Uygun'un geliştirdiği "Sword Wars" adlı oyun finalist oldu. Geçtiğimiz hafta yayınlanan programda ise Doğan Tosun'un geliştirdiği "Watch and Walk" adlı oyun finalist olmayı başardı.
Her hafta programda yarışan mobil oyun projelerine jüri üyeleri ve izleyici tarafından oy veriliyor. Her hafta birinci olan oyunlara sezon sonunda tekrar oy verilecek ve dereceye giren 3 mobil oyun belirlenecek.
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Haber Yayın Tarihi : 25.03.2019 11:22 Kaynak: Bültenler
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