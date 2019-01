Oyun Geliştiriciler Gaziantep'te Buluştu

Her yıl dünyanın birçok yerinde aynı anda düzenlenen oyun geliştirme etkinliği "Global Game Jam" Gaziantep 'te sona erdi. Gaziantep Üniversitesi Target Teknoloji Transfer Ofisi (TARGET) ve Hasan Kalyoncu Üniversitesi (HKÜ) iş birliğinde bir araya gelen öğrenciler, 48 saatlik sürede kendi oyunlarını geliştirdi.Organizasyonun kapanışında "Hacs" isimli oyun birinci, "Sıfır Sıkıntı" ikinci, "And Locker" üçüncü oldu. Dereceye giren oyunu yazan gruplara çeşitli hediyeler ve plaket verildi.HKÜ Teknoloji Transfer Ofisi Koordinatörü Cengiz Helvacıkara, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Global Game Jam etkinliğinin her yıl düzenlendiğini; belirlenen bir tema kapsamında oyun geliştirildiğini söyledi.Bu yılki etkinliğe katılan 62 katılımcının 48 saat içerisinde oyunlar hazırladığını ifade eden Helvacıkara, "Bu organizasyonun kaybedeni yok, kazananı çok. Çünkü buradaki herkes bir şeyler öğrenme imkanı buluyor. Özellikle teknoloji transferinin önem kazandığı ve Türkiye 'nin teknoloji ihracatı yapma hedefi noktasında düzenlenen bu etkinlik, önemli bir misyonu da içerisinde barındırıyor." diye konuştu.