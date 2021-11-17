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Oyun geliştiriciler için NFT tabanlı gelir modeli - Son Dakika

Oyun geliştiriciler için NFT tabanlı gelir modeli

17.11.2021 10:34
Oyun geliştiriciler için NFT tabanlı gelir modeli

Mobil bulut şirketi now.gg'nin Silikon Vadisi'nde geliştirdiği yeni gelir modeliyle, oyun geliştiricilerin kar marjlarını yüzde 25 artıracak.

Mobil bulut şirketi now.gg'nin Silikon Vadisi'nde geliştirdiği yeni gelir modeliyle, oyun geliştiricilerin kar marjlarını yüzde 25 artıracak. NFT ticaret hacminin hızla büyüdüğü bir ortamda, geliştiriciler oyunculara NFT ile satın alma ve takas yöntemlerini de sunabilecek.

Merkezi Silikon Vadisi'ndeki mobil bulut şirketi now.gg, yeni ödeme ve gelir modelini tanıttı. Geliştirici ve kullanıcılar için yepyeni bir oyun deneyimi tasarlayan now.gg'nin geliştiricilerin gelirlerini önemli ölçüde artırmasını sağlayacak modeli, bulut kontör ödemelerini NFT tabanlı gelir modeliyle birleştirecek. Bu yaklaşım, Apple ve Google uygulama mağazalarında yer alan mobil oyunlar için türünün ilk örneği olacak. Bulut kontör ödemeleri, oyun geliştiricilerine uygulama içi satın almalardan yüzde 95 kesinti sağlayarak, şu anda ödeme yapan kullanıcılardan mevcut marjlarını yüzde 25 artıracak. NFT tabanlı hediye kartları ve takipçi sanat eserleri aracılığıyla para kazanma modeli, şu anda ödeme yapmayan kullanıcılar aracılığıyla oyun geliştiricileri için yeni gelir fırsatları yaratacak.

"OYUN GELİŞTİRİCİLER YENİ BİR GELİR MODELİNİ HAK EDİYOR"

now.gg CEO'su Rosen Sharma, "Oyun geliştiricileri etkileyen iki büyük trend var. Bunlardan ilki IDFA olarak adlandırılan, çerezler gibi reklamcılar tarafından geleneksel olarak kullanılan ve bireylerin reklamlarla nasıl etkileşime girdiğini ölçen tanımlayıcılar. IDFA, müşteri edinme maliyetlerini yükseltiyor" dedi. Diğer trendin NFT'deki hacmindeki patlama olduğuna dikkat çeken Rosen Sharma, "NFT ticaret hacmi ayda 4 milyar doları aşıyor ve bu da yıllık bazda küresel mobil pazarın neredeyse yarısına denk geliyor. Bu büyük hacim karşısında, oyun geliştiriciler de yeni bir gelir modelini hak ediyor. Mobil bulut, oyun geliştiricilerin kar marjını büyük ölçüde artırarak NFT tabanlı gelir elde etmenin yeni kanallarını sunuyor. Mevcut uygulama içi ve uygulama mağazası modellerinden çok daha büyük bir para kazanma fırsatı sunacağına inanıyoruz. Geliştiricilerin marjlarında, kullanıcıların ise özgürlüğünde yaşanacak artışın, oyun dünyasının geleceğini olumlu yönde etkileyeceğini düşünüyoruz" dedi.

2022'DE MOBİL OYUN PAZARI 29,1 MİLYAR DOLARA ULAŞACAK

now.gg'nin bulut ödemeleri, mobil oyunların popülaritesinin küresel çapta artmasına, düşük marjlı uygulama mağazası politikalarına ve NFT ticaretinin patlamasına yanıt olarak geliştirdiğini söyleyen Sharma, "2022'de mobil oyun pazarının 29,1 milyar dolara ulaşacağı tahmin edilse de bugün mobil oyuncuların yalnızca yüzde 5'i uygulama içi satın alma yapıyor ve bu da geliştiriciler için pek karlı olmuyor. Bulut kontör ödemeleri ise bu ödeme türünü tercih eden kullanıcılardan elde edilen marjı önemli ölçüde artırıyor. Oyun geliştiricilerin yapması gereken tek şey now.gg'nin bulut ödeme altyapısını entegre etmek. Böylece oyuncular, geliştiricinin internet sitesinden gerçek para veya BTC, TC, ETH, DOGE gibi kripto para birimlerini kullanarak kontör ödemesi yapabiliyor" dedi.

OYUN GELİŞTİRİCİLER İÇİN YENİ GELİR AKIŞI

NFT pazarının şu anda ödeme yapmayan kullanıcıların yüzde 95'ini hedefleyerek oyun geliştiriciler için tamamen yeni bir gelir akışının kapısını araladığını belirten Sharma, sözlerine şöyle devam etti:

"Pazaryeri, kullanıcıların dijital koleksiyon ürünleri satın almasına, takas etmesine ve tutmasına olanak tanıyor. Daha yüksek marjlar ve yeni gelir kaynakları getiren bu kombinasyonun, mevcut uygulama mağazası politikalarıyla hayata geçirilmesi mümkün değil." Yıllık 1 milyar dakikalık oyun oynama süresini yakalamak üzere olan now.gg'nin geliştiricileri güçlendirmek ve oyunculara tamamen yeni bir mobil oyun deneyimi sunmak için kurulduğunu hatırlatan Rosen Sharma, "Oyunlarını uygulamalar yerine bulutta oluşturmalarına, paylaşmalarına ve bunlardan gelir elde etmelerine olanak tanıyarak oyun geliştiricilerinin erişimini, potansiyelini ve iş modelini önemli ölçüde değiştiriyoruz."

HEM GELİR HEM ETKİLEŞİM

Popüler mobil oyunlardan Perfect World'ün yapımcısı Bai Xue, yeni modelle ilgili yaptığı açıklamada "Mobil oyuncu profili nesillerle birlikte dönüşümden geçiyor. Diğer bir deyişle mobil oyunları kimlerin, nerede ve nasıl oynadığı sürekli değişiyor. now.gg'nin bulut ödemeleri yalnızca geliştiriciler için yeni bir gelir kaynağı sunmakla kalmıyor, aynı zamanda ödeme yapmayan müşterilerle etkileşim kurmanın da daha anlamlı yollarını sunuyor" dedi.


Oyun geliştiriciler için NFT tabanlı gelir modeli
Oyun geliştiriciler için NFT tabanlı gelir modeli

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Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Oyun geliştiriciler için NFT tabanlı gelir modeli - Son Dakika


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