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Oyun Geliştirme Merkezi açıldı - Son Dakika

Oyun Geliştirme Merkezi açıldı

08.12.2021 17:04

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki Medya A.Ş. tarafından genç girişimcilerin sanal oyunları geliştirmeleri amacıyla kurulan "Oyun Geliştirme Merkezi"nin (OGEM) açılışı yapıldı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki Medya A.Ş. tarafından genç girişimcilerin sanal oyunları geliştirmeleri amacıyla kurulan "Oyun Geliştirme Merkezi"nin (OGEM) açılışı yapıldı.

Beyoğlu'ndaki İBB İletişim Koordinatörlüğü'nde yer alan merkezin açılışını İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu yaptı.

Açılış töreninde konuşan İmamoğlu, dünyanın teknolojik anlamda büyük bir değişim içinde olduğunu vurgulayarak, bu değişimin aynı zamanda yeni nesil teknolojileri ortaya koyarak, insanları birçok alanda derinden etkilediğini söyledi.

Değişimleri harekete geçirecek şehirlerin başında İstanbul'un geldiğini belirten İmamoğlu, kentin bu anlamda dünyaya öncü işler yapmasının önemine dikkat çekti.

OGEM'in en büyük oyun geliştirme merkezi olmasını istediklerini dile getiren İmamoğlu, "Buradaki ana amacımız; sadece İstanbul'u değil, Türkiye'yi bu anlamda da oyun sektörünün ana merkezi haline getirmek. OGEM'de, oyun sektörü özelinde etkinlik, fuar ve buluşmalar konusunda da size taahhütte bulunuyoruz." dedi.

İmamoğlu, konuşmasının ardından merkezi gezerek oyun ve çalışmaları inceledi.

Oyun Geliştirme Merkezi açıldı
Oyun Geliştirme Merkezi açıldı
Oyun Geliştirme Merkezi açıldı
Oyun Geliştirme Merkezi açıldı

Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Oyun Geliştirme Merkezi açıldı - Son Dakika


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