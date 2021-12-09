Oyun Geliştirme Merkezi OGEM, İBB ve Game Factory iş birliğiyle açıldı

Türkiye'nin ilk kamu destekli oyun geliştirme merkezi OGEM, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Game Factory iş birliğiyle açıldı. Açılışa İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Game Factory CEO'su Efe Küçük katıldı.

Türk oyun sektörü adına oldukça umut verici bir gelişme olan OGEM dijital oyun ekosistemini İstanbul'un ortasına, İstanbul'u ise dijital oyun dünyasının merkezine yerleştirmeyi hedefliyor.

SaveButonu ekibi olarak Oyun Geliştirme Merkezi'nin açılışında yer aldık. Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun açılışını yaptığı kuluçka merkezinin Türk oyun sektörüne sunacağı katkılar hakkında önemli bilgiler edindik. İşte Game Factory, Medya AŞ ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi iş birliğiyle hayata geçen OGEM'e dair bilmeniz gereken her şey…

OYUN GELİŞTİRİCİLİĞİNİN MERKEZİ İSTANBUL OLACAK

İstanbul'da dijital oyun geliştirme bileşenlerini hızlandırmayı hedefleyen İBB ve OGEM, kentin oyun dünyasındaki yaratıcı fikirlerini pek çok açıdan destekleyerek şehrin girişimci ruhunu daha da ileriye taşımayı planlıyor. Bu noktada MoCap gibi ileri seviye teknolojiler, temel ve üst düzey eğitimler ve fikirlerin işlendiği kuluçka süreçleriyle OGEM, İstanbul'da geliştirilen oyunların dünyada ses getirmesini sağlayacak.

Bağımsız oyun geliştiricileri OGEM bünyesinde oyun tasarımı ve ürün pazarlama gibi eğitimler alacak ve sektördeki mentorlar ile buluşarak yapım sürecinde daha sağlam adımlar kaydedecek. Ekrem İmamoğlu, İstanbul'un birçok konuda olduğu gibi dijital oyun sektöründe de bir lokomotif haline gelmesi adına çok çalışacaklarını ve Oyun Geliştirme Merkezi'nin bunun devamı gelecek adımlardan ilki olduğunu ifade etti.

OGEM GELİŞTİRİCİLERE NE SUNUYOR?

OGEM kuluçka merkezinde projelerine onay alan ekipler bu süreçte kıymetli eğitim programlarına katılarak mezun edilecek. Geliştirme ve kuluçka sürecinde bağımsız oyun geliştiricilerinin ulaşmakta zorlandığı imkanlar ise her daim hazır bulunacak. Günümüzdeki oyun geliştirme süreçlerinde kritik önem taşıyan motion capture teknolojisinden üst düzey elektronik aletlere kadar birçok bileşen OGEM'deki ekiplerin hizmetinde olacak.

Haliç'in kıyısında yer alan Oyun Geliştirme Merkezi, daha önce oyun alanında unicorn çıkarabilmiş Türk oyun sektörü için muazzam bir adım olacak. Özellikle hypercasual oyunlarda yeni standartlara ulaşan dijital oyun ekosistemimiz, İBB'den aldığı destek ile beraber çok daha sağlam bir temellendirme kazanmaya hazırlanıyor. Halihazırda birçok bağımsız ekip için güvenilir bir kuluçka merkezi olan Game Factory ise bu iş birliğiyle beraber deneyimlerini paylaşacak, yeni girişimcileri sektördeki mentorlar ile buluşturacak.

KULUÇKA MERKEZİ NEDİR - OGEM NEYİ HEDEFLİYOR?

Kuluçka merkezleri belirli bir ekosisteme giriş yapmaya hazırlanan birey ve ekiplerin çeşitli imkanlardan yararlanmasına ve sektörün tecrübe kazanmış isimleriyle tanışmasına fırsat sunuyor. Eğitim programları, ortak çalışma alanları ve networking imkanları sayesinde yeni girişimlere destek olan kuluçka merkezleri ekosistemler için kritik bir role sahip.

OGEM ise oyun geliştiricilerini deneyimli kişilerle tanıştırmayı, yapım ve pazarlama sürecinde daha stabil adımların atılmasını ve İstanbul'un bir oyun geliştirme merkezi olmasını hedefliyor. Arkasında İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin vizyon sahibi tavrını ve Game Factory'nin sektördeki deneyimini birleştiren Oyun Geliştirme Merkezi "ben oyun yapmak istiyorum" diyen azimli gençlerin en önemli durağı olacak.

Avrupa'nın önde gelen şehirlerinde kamu destekli kuluçka merkezleri sayesinde oyun geliştiricileri destekleniyor ve yeni girişimler ekosisteme kazandırılıyor. İstanbul'un çok daha üst düzey hedeflere sahip olması gerektiğini belirten Ekrem İmamoğlu, Balkanlar'ın şehrimizi bir merkez olarak gördüğünü de ekledi. Bu bağlamda İstanbul'un dijital oyun sektöründe örnek bir noktaya ulaşmasını hedefleyen İBB, OGEM ile beraber eğitim ve yetiştirme odaklı çalışma alanları sunacak. OGEM kapsamındaki geliştirici ekipler farklı yetiştirme programlarından geçerek İBB'nin sunduğu desteklerden yararlanacak.

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Sınırlı sürede oyun geliştirme mantığıyla işleyen gamejam ve geliştiricileri rekabetçi bir ortamda buluşturan hackathon gibi organizasyonlar da OGEM bünyesinde kendine yer bulacak. Merkezin yegane hedefi ise Türkiye'de geliştirilen projelerin dünyada ses getirmesini sağlamak. OGEM destekli yapımların harcı İstanbul'da atılacak fakat global çapta başarılar hedeflenecek.

"SİZ İSTEYİN, BİZ YAPALIM"

Açılış konuşmasıyla "sıkıntılı günler yine gençlikle aşılacak" diyen Ekrem İmamoğlu ise oyun sektörüyle ilgilenen gençlere "siz isteyin, biz yapalım" dedi. Belediye Başkanı halihazırda başarı elde edilmiş bir sektörün menzilini artırmak adına çok çalışacaklarını ifade etti. İBB'nin gençlerin yanında olduğunu ve güncel sorunları çözme konusunda sorumlu hissettiğini de ekleyen Ekrem İmamoğlu daha sonra canlı yayında Hit and Boom oyununu deneyim etti.

EKREM İMAMOĞLU "METROCRAFTER" ADI İLE OYUN OYNADI

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Belediye Başkanı, yeni metro altyapı çalışmalarına imza atarak, dünyada ayın anda en çok metro yapan şehir unvanını kazanılmasında önemli bir rol oynuyor. Bu bağlamda MetroCrafter adını alan Başkan, sahnede diğer oyuncularla beraber Hit and Boom adlı oyunu oynadı.

Ekrem İmamoğlu oyunu zaferle bitirdikten sonra projenin oldukça keyifli olduğunu da belirtti. Kendisi daha sonra lansman alanını gezerek motion capture teknolojisini deneyim etti ve ziyaretçilerle fotoğraf çekildi.

Ülkemizin önemli oyun geliştiricileri arasında yer alan Ataberk "at0m" Palacıoğlu ise OGEM açılışında canlı yayın açarak takipçilerine ulaştı. Oyun geliştiricisi, Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile röportaj yaparak OGEM'in ve İBB'nin vizyonuna dair sorular sordu.

Ekrem İmamoğlu ise etkinlikteki canlı yayına katılarak oldukça umut verici bir söyleşi yaptı.

TÜRK OYUN SEKTÖRÜ İÇİN MÜTHİŞ BİR ADIM

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin Londra ve Helsinki gibi önemli bir merkez haline gelmesi için çalışacaklarını belirten İBB Başkanı, OGEM aracılığıyla bu sektörde çok nitelikli işler yapılacağını ve İBB'nin bu süreçteki katkısının oldukça kıymetli olduğunu düşünüyor. Bu konuda gençlere güvenen ve kapılarını ardına kadar açan Oyun Geliştirme Merkezi ülkemiz oyun severlerinin sektöre umutla bakmasını sağlayacak. Azimli oyun geliştiriciler İstanbul'da yaptıkları oyunların dünyada oynanmasına tanık olacak.

Böylesine kıymetli bir girişimin açılış etkinliğine bizleri davet eden başta Game Factory CEO'su Efe Küçük, PR Specialist Rıfat Tellioğlu ve tüm ekip üyelerine teşekkür ederiz.