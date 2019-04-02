Oyun Gündemi 13: Bannerlord Beta Geliyor
9 dakika önce
Tansel ve Uğur geçtiğimiz haftanın oyun gündemini değerlendiriyor.
Tansel ve Uğur geçtiğimiz haftanın oyun gündemini değerlendiriyor.
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Haber Yayın Tarihi : 02.04.2019 07:40 Kaynak: Youtube
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