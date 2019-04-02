Son Dakika Haberleri: Oyun Gündemi 13: Bannerlord Beta Geliyor

Oyun Gündemi 13: Bannerlord Beta Geliyor

9 dakika önce

Tansel ve Uğur geçtiğimiz haftanın oyun gündemini değerlendiriyor.

Oyun Gündemi 13: Bannerlord Beta Geliyor, System.String[]
Tansel ve Uğur geçtiğimiz haftanın oyun gündemini değerlendiriyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.04.2019 07:40 Kaynak: Youtube

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