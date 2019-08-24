Son Dakika Haberleri: Oyun guruplarının tamiri yapıldı
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Oyun guruplarının tamiri yapıldı

50 dakika önce

Kilis Belediyesi tarafından Resul Osman Dağı Mesire alanındaki oyun guruplarının tamirleri yapıldı.

Oyun guruplarının tamiri yapıldı, System.String[]

Kilis Belediyesi tarafından Resul Osman Dağı Mesire alanındaki oyun guruplarının tamirleri yapıldı.


Kilis Belediyesi Park ve Bahçe Müdürlüğü ekipleri, Kilis'in en büyük mesire alanı olan Resul Osman Dağı'nda bulunan oyuncak grubunun bakımını ve tamiratını tamamladı. Belediye yetkilileri, vatandaşların oyun guruplarını daha dikkatli kullanmalarını, oyun gruplarına ve banklara zarar verenleri 153 Zabıta telefonuna veya en yakın kolluk kuvvetlerine bildirmeleri istendi. - KİLİS

Kilis Belediyesi, Bahçe, Kilis, Yaşam

Haber Yayın Tarihi: 24.08.2019 09:55 Kaynak: İHA
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