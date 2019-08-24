Oyun guruplarının tamiri yapıldı
50 dakika önce
Kilis Belediyesi tarafından Resul Osman Dağı Mesire alanındaki oyun guruplarının tamirleri yapıldı.
Haber Yayın Tarihi: 24.08.2019 09:55 Kaynak: İHA
Kilis Belediyesi tarafından Resul Osman Dağı Mesire alanındaki oyun guruplarının tamirleri yapıldı.
Kilis Belediyesi Park ve Bahçe Müdürlüğü ekipleri, Kilis'in en büyük mesire alanı olan Resul Osman Dağı'nda bulunan oyuncak grubunun bakımını ve tamiratını tamamladı. Belediye yetkilileri, vatandaşların oyun guruplarını daha dikkatli kullanmalarını, oyun gruplarına ve banklara zarar verenleri 153 Zabıta telefonuna veya en yakın kolluk kuvvetlerine bildirmeleri istendi. - KİLİS
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