Oyun hamuruna gizlenmiş uyuşturucu madde - Son Dakika

Eskişehir'de, uyuşturucuyla mücadele kapsamında düzenlenen operasyonunda 3 şahıs yakalanırken, polis ekipleri şüphelilerin üzerinde ve evlerinde gerçekleştirdiği aramalarda ise, oyun hamuruna gizlenmiş uyuşturucu madde ele geçirdi.



Alınan bilgilere göre; Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, kentte 'Uyuşturucu Madde Ticareti' yapan şahısların yakalanmasına yönelik olarak yapılan çalışmalar aralıksız sürüyor. Bu kapsamda ekipler, 3 şüpheli şahıs yakaladı. Zanlıların üzerinde ve ikamette yapılan aramada ise; oyun hamuruna gizlenmiş bin 161,8 gram gelen afyon sakızı ile 336,38 gram reçine esrar, 65 adet metadon uyuşturucu hap ve 2 adet hassas terazi ele geçirildi.



Narkotim, 2 şüpheliye 'Uyuşturucu Madde Bulundurmak veya Kullanmak' suçundan, 1 şüpheliye de 'Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak' suçundan işlem başlatarak gözaltına aldı.



Öte yandan gözaltına alınan 1 zanlı emniyetteki işlemleri sonrası adliyeye sevk edildi. - ESKİŞEHİR