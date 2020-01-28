Oyun hamuruna gizlenmiş uyuşturucu madde - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Oyun hamuruna gizlenmiş uyuşturucu madde - Son Dakika

Oyun hamuruna gizlenmiş uyuşturucu madde

6 saat önce

Eskişehir'de, uyuşturucuyla mücadele kapsamında düzenlenen operasyonunda 3 şahıs yakalanırken, polis ekipleri şüphelilerin üzerinde ve evlerinde gerçekleştirdiği aramalarda ise, oyun hamuruna gizlenmiş uyuşturucu madde ele geçirdi.

Oyun hamuruna gizlenmiş uyuşturucu madde, System.String[]

Eskişehir'de, uyuşturucuyla mücadele kapsamında düzenlenen operasyonunda 3 şahıs yakalanırken, polis ekipleri şüphelilerin üzerinde ve evlerinde gerçekleştirdiği aramalarda ise, oyun hamuruna gizlenmiş uyuşturucu madde ele geçirdi.


Alınan bilgilere göre; Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, kentte 'Uyuşturucu Madde Ticareti' yapan şahısların yakalanmasına yönelik olarak yapılan çalışmalar aralıksız sürüyor. Bu kapsamda ekipler, 3 şüpheli şahıs yakaladı. Zanlıların üzerinde ve ikamette yapılan aramada ise; oyun hamuruna gizlenmiş bin 161,8 gram gelen afyon sakızı ile 336,38 gram reçine esrar, 65 adet metadon uyuşturucu hap ve 2 adet hassas terazi ele geçirildi.


Narkotim, 2 şüpheliye 'Uyuşturucu Madde Bulundurmak veya Kullanmak' suçundan, 1 şüpheliye de 'Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak' suçundan işlem başlatarak gözaltına aldı.


Öte yandan gözaltına alınan 1 zanlı emniyetteki işlemleri sonrası adliyeye sevk edildi. - ESKİŞEHİR

Eskişehir, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.01.2020 10:19 Kaynak: İHA
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