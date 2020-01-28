Oyun hamurunun içinden uyuşturucu çıktı - Son Dakika
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Oyun hamurunun içinden uyuşturucu çıktı

6 saat önce

ESKİŞEHİR'de polisin düzenlediği operasyonda, çocukların oynadığı oyun hamurunun içinde uyuşturucu ele geçirildi.

Oyun hamurunun içinden uyuşturucu çıktı, System.String[]

ESKİŞEHİR'de polisin düzenlediği operasyonda, çocukların oynadığı oyun hamurunun içinde uyuşturucu ele geçirildi. Operasyonda 3 kişi gözaltına alındı.

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, sokakta uyuşturucu sattığı belirlenen şüphelilere yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda 3 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda çocukların kullandığı oyun hamurunun içine gizlenmiş 1 kilo 161,8 gram afyon sakızı, 336,38 gram esrar, 65 uyuşturucu hap ve 2 hassas terazi ele geçirildi.Sağlık kontrolünden geçirildikten sonra emniyete götürülen 3 şüpheliden 2'si hakkında 'uyuşturucu madde bulundurmak ve kullanmak' suçundan işlem başlatıldı. Diğer şüpheli ise emniyetteki işlemlerinin ardından 'uyuşturucu madde ticareti' suçundan adliyeye sevk edildi.


Eskişehir Emniyet Müdürlüğü, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.01.2020 10:13 Kaynak: DHA
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