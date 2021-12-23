Üye Girişi
'Oyun' İnegöllü Sanatseverlerle Buluştu - Son Dakika

'Oyun' İnegöllü Sanatseverlerle Buluştu

23.12.2021 08:23
'Oyun' İnegöllü Sanatseverlerle Buluştu

İnegöl Belediyesi kültür sanat etkinliklerine hız kesmeden devam ediyor. Ünlü oyuncular tarafından sahnelenen "Oyun" isimli yetişkin tiyatro gösterisi, usta oyuncular; Ece Bozkaya, Emre Mutlu, Paşhan Yılmazel, Yasemin Öztürk'ün performanslarıyla İnegöl'de sahnelendi.

İnegöl Belediyesi, Aralık ayı kültür sanat etkinlikleri kapsamında ünlü isimler tarafından sahnelenen "Oyun" isimli yetişkin tiyatro oyununu İnegöllü sanatseverlerle buluşturdu. Ünlü oyuncular; Ece Bozkaya, Emre Mutlu, Paşhan Yılmazel, Yasemin Öztürk'ün sahne aldığı oyun, Cuma akşamı 20.00'da Beşinci Mevsim Kültür Sanat Merkezinde izleyiciyle buluştu.

Belediye Başkan Yardımcısı Eşref Yiğit, bazı meclis üyeleri ve siyasi parti temsilcilerinin katıldığı gösteriye, ilçe halkının ilgisi de yoğun oldu. ''Oyun'' günümüz teknolojisinin hayatımızı nasıl değiştirdiğini, sosyal hayatı ve güven kelimesinin anlamını tekrardan düşündürüyor. Tiyatro gösterisinin senaryosunu ve yönetmenliğini ise yine Paşhan Yılmazel üstleniyor.

Yoğun ilgi gören tiyatro gösterisi sonrası Belediye Başkan Yardımcısı Eşref Yiğit, oyunculara İnegöl'ü simgeleyen çini takdim etti.

'Oyun' İnegöllü Sanatseverlerle Buluştu

Paşhan Yılmazel, Tiyatro, oyunlar, İnegöl, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel 'Oyun' İnegöllü Sanatseverlerle Buluştu - Son Dakika


YORUMLAR
500
Dolar kaç TL? 23 Aralık 2021 Dolar ve Euro kurunda son durum nedir? Dolar kaç TL? 23 Aralık 2021 Dolar ve Euro kurunda son durum nedir?         
08:23
Altın'da düşüş sürüyor mu? İşte 23 Aralık itibarıyla altın fiyatları Altın'da düşüş sürüyor mu? İşte 23 Aralık itibarıyla altın fiyatları         
08:15
En fazla döviz alan şehir Aksaray olurken onu sırasıyla Nevşehir, Yozgat ve Kayseri izliyor En fazla döviz alan şehir Aksaray olurken onu sırasıyla Nevşehir, Yozgat ve Kayseri izliyor         
08:08
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşen Memur-Sen Başkanı Yalçın, ek zam ve 3600 ek gösterge için iki kritik tarihe dikkat çekti Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşen Memur-Sen Başkanı Yalçın, ek zam ve 3600 ek gösterge için iki kritik tarihe dikkat çekti         
21:07
Yeğenine cinsel istismarla suçlanan sanığa beraat Yeğenine cinsel istismarla suçlanan sanığa beraat         
17:18
Bakan Nebati'den uyarı: Kurdaki düşüş fiyatlara yansımazsa Hazine ve Maliye Bakanlığı kendisini gösterecektir Bakan Nebati'den uyarı: Kurdaki düşüş fiyatlara yansımazsa Hazine ve Maliye Bakanlığı kendisini gösterecektir         
16:09
Halkbank'ın "Kur korumalı TL vadeli mevduat" sistemiyle ilgili tartışma yaratan reklamı Meclis gündemine taşındı Halkbank'ın "Kur korumalı TL vadeli mevduat" sistemiyle ilgili tartışma yaratan reklamı Meclis gündemine taşındı         
15:31
KKTC'de de asgari ücret artırıldı! İşte 2022 yılı için ödenecek rakam KKTC'de de asgari ücret artırıldı! İşte 2022 yılı için ödenecek rakam         
15:23
Acun Ilıcalı'nın paylaşımı ortaya çıkardı! Şeyma, sevgilisiyle gittiği maçta eski eşiyle karşılaştı Acun Ilıcalı'nın paylaşımı ortaya çıkardı! Şeyma, sevgilisiyle gittiği maçta eski eşiyle karşılaştı         
13:56
Milyonlarca emekli 2022 yılından itibaren geçerli olacak maaş zammını bekliyor! İşte masadaki formüller Milyonlarca emekli 2022 yılından itibaren geçerli olacak maaş zammını bekliyor! İşte masadaki formüller         
13:33
Ünlü oyuncu Sezai Aydın için Üsküdar'da tören düzenlendi Ünlü oyuncu Sezai Aydın için Üsküdar'da tören düzenlendi         
13:07
Son Dakika! Erdoğan: Döviz kurunu sürdürülebilir seviyeye getirmek için açıkladığımız program amacına ulaşmıştır Son Dakika! Erdoğan: Döviz kurunu sürdürülebilir seviyeye getirmek için açıkladığımız program amacına ulaşmıştır         
12:40
Cumhurbaşkanı Erdoğan, parti grubunda konuşuyor: Erken seçim yok! Cumhurbaşkanı Erdoğan, parti grubunda konuşuyor: Erken seçim yok!         
12:26
Türk bilim insanları geliştirdi, yeri sır gibi saklanıyor! Türkiye'yi savaşlarda öne geçirecek Türk bilim insanları geliştirdi, yeri sır gibi saklanıyor! Türkiye'yi savaşlarda öne geçirecek         
12:00
Oktay Kaynarca'dan sevenlerine müjde! Yeni sezonda ATV'de başlayacak bir dizide oynayacak Oktay Kaynarca'dan sevenlerine müjde! Yeni sezonda ATV'de başlayacak bir dizide oynayacak         
11:40
Son Dakika: Merkez Bankası'ndan kur korumalı mevduat için ilk rakam Son Dakika: Merkez Bankası'ndan kur korumalı mevduat için ilk rakam         
11:28
"En güzel golü ben yedim" demişti ama yine de Avrupa'nın en iyi kalecisi seçildi! "En güzel golü ben yedim" demişti ama yine de Avrupa'nın en iyi kalecisi seçildi!         
11:22

Son Dakika Haberleri
08:16 Ünlü oyuncu Aslı Enver'in kız kardeşini görenler şaşırdı: Güzellik genetik
08:14 Altın'da düşüş sürüyor mu? İşte 23 Aralık itibarıyla altın fiyatları
08:07 Omicron alarmı! Türkiye'de de yeni tedbirler kapıda
07:50 Öğrencisini yumruklayıp hastanelik eden öğretmen serbest bırakıldı, sosyal medya ayağa kalktı: Ali Rıza Y. tutuklansın
07:49 Dini nikahlı eşinin başkasıyla otele girdiğini görünce bıçakla saldırdı
07:48 Bakan Nebati: Dövizdeki hareketliliğin nedeni içerideki hainler
00:57 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İsrail mesajı: Yeniden canlanan diyaloğumuzu önemsiyorum
00:50 Güntekin Onay Caner Erkin'e fena patladı: Artık 34 yaşına geldi
00:31 İstanbul'da kar yağışı tekrar başladı! İlerleyen saatlerde etkisini artırması bekleniyor
23:56 Kemal Kılıçdaroğlu, erken seçim çağrısı için: İktidara iyilik yapıyoruz
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.12.2021 08:30:18. #1.12#
SON DAKİKA: 'Oyun' İnegöllü Sanatseverlerle Buluştu - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement