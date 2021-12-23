'Oyun' İnegöllü Sanatseverlerle Buluştu - Son Dakika

İnegöl Belediyesi, Aralık ayı kültür sanat etkinlikleri kapsamında ünlü isimler tarafından sahnelenen "Oyun" isimli yetişkin tiyatro oyununu İnegöllü sanatseverlerle buluşturdu. Ünlü oyuncular; Ece Bozkaya, Emre Mutlu, Paşhan Yılmazel, Yasemin Öztürk'ün sahne aldığı oyun, Cuma akşamı 20.00'da Beşinci Mevsim Kültür Sanat Merkezinde izleyiciyle buluştu.

Belediye Başkan Yardımcısı Eşref Yiğit, bazı meclis üyeleri ve siyasi parti temsilcilerinin katıldığı gösteriye, ilçe halkının ilgisi de yoğun oldu. ''Oyun'' günümüz teknolojisinin hayatımızı nasıl değiştirdiğini, sosyal hayatı ve güven kelimesinin anlamını tekrardan düşündürüyor. Tiyatro gösterisinin senaryosunu ve yönetmenliğini ise yine Paşhan Yılmazel üstleniyor.

Yoğun ilgi gören tiyatro gösterisi sonrası Belediye Başkan Yardımcısı Eşref Yiğit, oyunculara İnegöl'ü simgeleyen çini takdim etti.