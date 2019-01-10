Oyun Kartı İçinde Uyuşturucu Satan Şahsa 12 Yıl 6 Ay Hapis
2 saat önce
Eskişehir'de oyun kartına sarılı şekilde uyuşturucu sattığı iddia edilen sanık, 12 yıl 6 ay hapis cezası cezasına çarptırıldı.
Eskişehir
'de oyun kartına sarılı şekilde uyuşturucu sattığı iddia edilen sanık, 12 yıl 6 ay hapis cezası cezasına çarptırıldı.
Olay 18 Temmuz 2018'de Ömerağa Mahallesi'nde yaşanmış, oyun kartına sarılı uyuşturucu maddeyi 50 lira karşılığında sattığı iddia edilen Hüdayet K. gözaltına alınmıştı. Eskişehir 1'inci Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın karar duruşmasında, tutuklu sanık Hüdayet K. (48) ve avukatı hazır bulundu. Hakkındaki suçlamaları kabul etmeyen sanık, beraatini talep etti. Olayla bir alakasının olmadığını ifade eden Hüdayet K. hakkında uyuşturucu madde ticareti yapmaktan 12 yıl 6 ay hapis cezası verildi. - ESKİŞEHİR
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Haber Yayın Tarihi : 10.01.2019 03:19 Kaynak: İHA
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