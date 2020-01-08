Oyun konsolu dolandırıcılığı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Oyun konsolu dolandırıcılığı - Son Dakika

Oyun konsolu dolandırıcılığı

7 saat önce

Adana'da internet üzerinden 3 kişiden, ikinci el oyun konsolu satın alıp parasını ödemeyenzanlı, internette oyun konsolu ilanı veren polis tarafından yakalandı.

Oyun konsolu dolandırıcılığı, System.String[]

Adana'da internet üzerinden 3 kişiden, ikinci el oyun konsolu satın alıp parasını ödemeyen


zanlı, internette oyun konsolu ilanı veren polis tarafından yakalandı.


Güveni kötüye kullanma ve yağma suçundan kaydı bulunan Ümit S. iddiaya göre, bir internet sitesinde 2. el Playstation 4 satan kişilerle temasa geçti. Ümit S. ilk olarak bin 700 liraya oyun konsolunu satan öğrenci Can G. ile (22) irtibat kurdu. Fiyatta anlaşan iki kişi Sümer Mahallesinde bir apartman altında buluştu. G.'den oyun konsolunu alan Ümit S., "Oğluma sürpriz yapacağım. Konsolu 7'inci kattaki evime çıkarayım sonra da paranı getireyim" diyerek apartmana girdi. Uzun bir süre Ümit S.'yi bekleyen genç, şüphelenerek apartmana girdi.


Oyun konsolu sahibi asansörle 7. kata çıkarken Ümit S., merdivenlerden yürüyerek apartmandan çıktı ve izini kaybettirdi. Dolandırılan G. soluğu poliste alırken Ümit S., ise aynı yöntemle öğretmen Mesut T.'nin 2 bin 400 lira değerindeki oyun konsolunu ve hemşire olan Mehmet B.'nin bin 800 lira değerindeki Playstation 4'ünü alarak parasını vermedi. Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, şikayetler üzerine zanlıyı yakalamak için harekete geçti.


Polis, olayların yaşandığı apartmanlarda güvenlik kamerası olmadığından zanlının kimliğini tespit edemedi. Dolandırıcılık dedektifleri internetteki ikinci el sitesi üzerinden "satılık oyun konsolu" ilanı vererek zanlıyı yakalamak için beklemeye başladı. Bir süre sonra Ümit S., polislerin ilanına müşteri gibi yazdı ve yaptığı pazarlık sonrası ekiplerle görüşmek için adres verdi. Ümit S., olay yerinde polisler tarafından gözaltına alındı. Sorgusunda kimseyi dolandırmadığını herkesin parasını verdiğini söyleyen zanlı çıkarıldığı mahkemece adli kontrol tedbiriyle tutuksuz yargılanmak üzere serbest kaldı. - ADANA

Playstation, Polis, Adana, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.01.2020 10:11 Kaynak: İHA
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