Son Dakika Haberleri: Oyun konsolunu ayaklarıyla kullanarak rakiplerini eledi
Son Dakika Güncel Haber

Oyun konsolunu ayaklarıyla kullanarak rakiplerini eledi

1 saat önce

Bolu'da, Highway AVM'de Babalar Günü'ne özel düzenlenen Play Station turnuvasında, engelli olan ve konsolları ayaklarıyla kontrol eden vatandaş seyircilerden büyük alkış aldı.

Oyun konsolunu ayaklarıyla kullanarak rakiplerini eledi, System.String[]
Bolu'da, Highway AVM'de Babalar Günü'ne özel düzenlenen Play Station turnuvasında, engelli olan ve konsolları ayaklarıyla kontrol eden vatandaş seyircilerden büyük alkış aldı.

Bolu'da, TEM Otoyolu üzerinde bulunan Avrupa'nın en büyük otoyol tesisi Highway Outlet Alışveriş Merkezi, 15-16 Haziran tarihlerinde Babalar Günü'ne özel Play Station turnuvası düzenledi. Turnuvanın ilk gününde, elenen yarışmacılar teselli hediyeleri verilerek yarışmaya veda ederken, kazanan yarışmacılar ise bir sonraki gün düzenlenen çeyrek final müsabakalarında yarışmaya hak kazandılar.

Düzenlenen Play Station turnuvasına katılan engelli Tarık Acarel'in hem turnuvaya gösterdiği performans büyük ilgi gördü. Bedensel engelinden dolayı oyun konsolunu ayak parmaklarıyla yöneten Tarık Acarel, ilk gün düzenlenen elemelerde rakiplerini eleyerek, çeyrek finale yükseldi. 16 Haziran Pazar günü ilk etapta gerçekleşen çeyrek final maçlarında da rakibini eleyerek yarı finale yükselen Acarel, turnuvayı 4. olarak tamamladı. Turnuvaya katılım sağlayarak, hayatta engellere yer olmadığını bir kez daha gösteren Tarık Acarel, göstermiş olduğu üstün performansla da turnuvaya damga vurarak her maçında izleyiciler tarafından büyük alkış aldı. Çeyrek final, yarı final ve final maçlarının ardından, turnuva birincisi Necati Ünal, turnuva ikincisi İsa Karakoca ve turnuva üçüncüsü ise Arda Taşkıran oldu. - BOLU
Haber Yayın Tarihi : 17.06.2019 12:55 Kaynak: İHA
Babalar Günü, Bolu
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Vicdansız adam, husumetlisinin çocuğu diye başka bir çocuğu vurdu Megastar Tarkan kızı Liya ile fotoğrafını paylaşarak Babalar Günü'nü kutladı Usta sanatçı Neşe Karaböcek oğlunu kaybetti Babasını, komando bıçağıyla boğazında bıçaklayan genç kendini böyle savundu

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.6.2019 14:22:18. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Oyun konsolunu ayaklarıyla kullanarak rakiplerini eledi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]