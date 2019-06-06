Oyun Kurucunun Aklı İçinde - Patrick Mahomes X Thiago
1 saat önce
Kansas City Chiefs Quaterback Patrick Mahomes ve FC Bayern orta saha oyuncusu Thiago Thiago ile dünyanın en iyi iki oyuncunun zihninin içine gir!
Kansas City
Haber Yayın Tarihi : 06.06.2019 03:06
Chiefs Quaterback Patrick Mahomes ve FC Bayern orta saha oyuncusu Thiago Thiago ile dünyanın en iyi iki oyuncunun zihninin içine gir!
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