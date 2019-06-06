Son Dakika Haberleri: Oyun Kurucunun Aklı İçinde - Patrick Mahomes X Thiago
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Oyun Kurucunun Aklı İçinde - Patrick Mahomes X Thiago

1 saat önce

Kansas City Chiefs Quaterback Patrick Mahomes ve FC Bayern orta saha oyuncusu Thiago Thiago ile dünyanın en iyi iki oyuncunun zihninin içine gir!

Kansas City Chiefs Quaterback Patrick Mahomes ve FC Bayern orta saha oyuncusu Thiago Thiago ile dünyanın en iyi iki oyuncunun zihninin içine gir!
Oyun Kurucunun Aklı İçinde - Patrick Mahomes X Thiago
Kaynak: Dugout

Haber Yayın Tarihi : 06.06.2019 03:06 
Kansas City, Spor
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