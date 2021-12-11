Oyun makinesine tekme atarken duvarı deldi! - Son Dakika

Sık sık vakit geçirdikleri halı sahaya gelerek oyun makinelerinde eğlenmek isteyen 2 çocuk, 'boks makinesi' diye bilinen ve 1 lira karşılığında yumruk ya da tekme atılarak skor kazanılan makinedeki topa sıra sıra vurmaya başladı.

DUVAR DELİNDİ, ÇOCUK BOŞLUĞA DÜŞTÜ

Sıra kendisine geçen çocuk, yaklaşık 5 metre mesafeden hızla koşarak makinedeki topa vurdu. Hızını alamayan çocuk, yan tarafında bulunan duvara çarptı ve duvarın delinmesiyle oluşan boşluğa düştü. Çocuk, başına gelen kazayı yaralanmadan atlattı.

"5 METRE GERİLDİ, VURDUĞU GİBİ DUVARI DELDİ"

Halı saha görevlisi Melih Uçar, "İçerideyken sesler geldiğini duydum. Çocukların yanına gelip, 'Nasıl vuruyorsunuz da böyle ses çıkıyor, makineyi kıracaksınız' dedim. Onlar da 'Böyle vuruyoruz' dediler. Baktım, çocuk 5 metre gerildi. Vurduğu gibi duvarı deldi, içeriye geçti. Çocuk, kolun kırıldığını söyledi. Ne kadar doğru bilmiyorum. Şu anda bir şeyi yok, çalışıyor. Makine de çalışıyor ama duvarda epey zarar var" dedi.

O ANLAR KAMERADA

Çocuğun makinedeki topa vurduktan sonra duvarı kırarak içeriye düştüğü anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, 2 çocuk sıra sıra gerilerek makinedeki topa vuruyor. Çocuklardan biri topa vurduktan sonra duvara çarpıyor. Duvarın kırılmasıyla da içeriye düşüyor.