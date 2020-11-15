Oyun makinesinin kilidini kırıp bozuk paraları çaldı; o anlar kamerada - Son Dakika

Oyun makinesinin kilidini kırıp bozuk paraları çaldı; o anlar kamerada
15.11.2020 10:20
BURSA'nın İnegöl ilçesinde yeni açılan kafeye giren kişi, langırt makinesinin kilidini kırıp, yaklaşık 200 lira olan bozuk paraları alarak kaçtı.
BURSA'nın İnegöl ilçesinde yeni açılan kafeye giren kişi, langırt makinesinin kilidini kırıp, yaklaşık 200 lira olan bozuk paraları alarak kaçtı. O anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.
Olay, saat 05.00 sıralarında İnegöl ilçesi Akhisar Mahallesi'nde meydana geldi. Maskeli hırsızlık şüphelisi, yeni açılan kafeye girerek içerideki langırt makinesine yöneldi. Makinenin kilidini yaklaşık 1 dakikada kıran şüpheli, içindeki 200 liralık bozuk paraları aldı. Makinenin kapağını kapatan şüpheli, daha sonra iş yerinden çıkarak uzaklaştı. Olay anı ise kafenin güvenlik kamerasına yansıdı.
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