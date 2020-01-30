Oyun meraklıları metrelerce kuyruk oluşturdu - Son Dakika
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Oyun meraklıları metrelerce kuyruk oluşturdu

6 saat önce

Oyunseverler, oyun fuarına girebilmek için soğuk havaya aldırış etmeden bekliyor.

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Oyunseverler, oyun fuarına girebilmek için soğuk havaya aldırış etmeden bekliyor. Giriş kapısındaki kuyruk metrelerce uzunluğa ulaştı.


İstanbul'da bugün kapılarını açan oyun fuarına girmek isteyen yüzlerce oyun meraklısı uzun kuyruklar oluşturdu. Sabah saatlerinden itibaren kuyruğa girenler soğuk havaya aldırış etmeden beklemelerini sürdürüyor. Uzun kuyrukta sevdiği karakterin kostümünü giyinenler dikkat çekiyor.


"İçeri girebilme düşüncesi bizi ısıtıyor"


Bekleyen oyunseverlerden biri üniversite öğrencisi Eren Yücel, sabah saat 09.30'dan beri sıra beklediğini belirterek, "Oyun oynamayı çok seviyorum. Genelde konsol oyunları oynamayı tercih ediyorum. İçeri girmek için beklemeye devam ediyoruz" dedi.


Sevdiği karakterin kostümünü giyinip sıraya giren oyunsever Yağızhan Şahin, "Eğlenmeye geldik. Hikaye tabanlı oyun seviyorum. Sabah 9.40'tan beri bekliyoruz. İçeri girebilme düşüncesi bizi ısıtıyor." ifadelerini kullandı.


"Ne bulursam oynayacağım"


Soğuk havaya aldırış etmeden oyun alanına girebilmek için sırada bekleyen lise öğrencisi Yağmur Taymaz ise "Sevdiğim oyun karakterinin kıyafetini giydim. İçeriye girdiğimde ne bulursam oynayacağım. Soğuk hava beni etkilemiyor, üşümüyorum." diyerek düşünceleri aktardı.


Çoğu öğrenci olan oyunseverlerin bekleyişi sürüyor. - İSTANBUL

İstanbul, Sabah, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.01.2020 11:37 Kaynak: İHA
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