Girne Mahallesi Efekent Bulvarı'ndaki evlerinin önünde oyun oynayan 11 yaşındaki Yusuf K.'nın koluna, bahçe kapısının demiri saplandı.
Büyük bir acı içinde kıvranan çocuğun yardımına itfaiye ekipleri yetişti. Bölgeye gelen Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri çocuğun koluna saplanan bahçe demirini kesti. Küçük çocuk koluna saplanan demirle birlikte hastaneye kaldırılarak ameliyata alındı.
Kaynak: İHA
Son Dakika › 3. Sayfa › Oyun oynadığı sırada koluna demir saplanan çocuk, korkulukla beraber hastaneye kaldırıldı - Son Dakika