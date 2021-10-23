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Oyun oynadığı sırada koluna demir saplanan çocuk, korkulukla beraber hastaneye kaldırıldı - Son Dakika

Oyun oynadığı sırada koluna demir saplanan çocuk, korkulukla beraber hastaneye kaldırıldı

23.10.2021 15:57
Oyun oynadığı sırada koluna demir saplanan çocuk, korkulukla beraber hastaneye kaldırıldı

Aydın'ın Efeler ilçesinde oyun oynarken koluna bahçe kapısının demiri saplanan çocuk, kesilen demir ile birlikte hastaneye kaldırıldı.

Girne Mahallesi Efekent Bulvarı'ndaki evlerinin önünde oyun oynayan 11 yaşındaki Yusuf K.'nın koluna, bahçe kapısının demiri saplandı.

DEMİRLE BİRLİKTE HASTANEYE GÖTÜRDÜLER

Büyük bir acı içinde kıvranan çocuğun yardımına itfaiye ekipleri yetişti. Bölgeye gelen Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri çocuğun koluna saplanan bahçe demirini kesti. Küçük çocuk koluna saplanan demirle birlikte hastaneye kaldırılarak ameliyata alındı.

3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Oyun oynadığı sırada koluna demir saplanan çocuk, korkulukla beraber hastaneye kaldırıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Oyun oynadığı sırada koluna demir saplanan çocuk, korkulukla beraber hastaneye kaldırıldı - Son Dakika
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