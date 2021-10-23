Oyun oynadığı sırada koluna demir saplanan çocuk, korkulukla beraber hastaneye kaldırıldı - Son Dakika

Büyük bir acı içinde kıvranan çocuğun yardımına itfaiye ekipleri yetişti. Bölgeye gelen Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri çocuğun koluna saplanan bahçe demirini kesti. Küçük çocuk koluna saplanan demirle birlikte hastaneye kaldırılarak ameliyata alındı.

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