Oyun oynamak için çıktığı kayalıklarda mahsur kalan çocuk kurtarıldı - Son Dakika

Olay yerine gelen Büyükşehir Belediyesi Muradiye İlçe İtfaiye Amirliği ekipleri, çocuğa ulaşabilmek için kayalıklara zorlu tırmanış gerçekleştirdi.

Bulunduğu yerden inemediği için ağlayan çocuğu fark eden çevredekiler, durumu itfaiyeye bildirdi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Şehit Mehmetbey Mahallesi'nin Koruk Deresi mevkisinde arkadaşlarıyla oyun oynayan 6 yaşındaki Bülent Tavukçu çıktığı kayalıkta mahsur kaldı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

Bakırköy'de bir kişi, "Çantamda bomba var" diyerek Marmaray'ın raylarına oturdu

Barcelona, Sandro Tonali için Brescia'ya 60 milyon euro ve iki futbolcu teklif etti