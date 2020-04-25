Oyun oynamak için çıktığı kayalıklarda mahsur kalan çocuk kurtarıldı - Son Dakika

Van'ın Muradiye ilçesinde arkadaşlarıyla oyun oynamak için çıktığı kayalıklarda mahsur kalan çocuk, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Şehit Mehmetbey Mahallesi'nin Koruk Deresi mevkisinde arkadaşlarıyla oyun oynayan 6 yaşındaki Bülent Tavukçu çıktığı kayalıkta mahsur kaldı.
Bulunduğu yerden inemediği için ağlayan çocuğu fark eden çevredekiler, durumu itfaiyeye bildirdi.
Olay yerine gelen Büyükşehir Belediyesi Muradiye İlçe İtfaiye Amirliği ekipleri, çocuğa ulaşabilmek için kayalıklara zorlu tırmanış gerçekleştirdi.
Ekip, sarp bölgede mahsur kalan çocuğu güvenli şekilde kurtararak ailesine teslim etti.
Baba Cahit Tavukçu, itfaiye ekiplerine teşekkür etti.