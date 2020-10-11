Oyun oynamak için girdikleri eski binadan çıkamadılar - Son Dakika

Oyun oynamak için girdikleri eski binadan çıkamadılar
11.10.2020 16:04
Balıkesir'in Edremit ilçesinde atıl vaziyette bulunan sağlık binasında mahsur kalan çocukları itfaiye ekipleri kurtardı.
Balıkesir'in Edremit ilçesinde atıl vaziyette bulunan sağlık binasında mahsur kalan çocukları itfaiye ekipleri kurtardı.
Edinilen bilgiye göre, İbrahimce Mahallesi'nde atıl vaziyette bulunan daha önceleri verem savaş dispanseri olarak kullanılan sağlık binasına oyun oynamak için giren iki çocuk binadan çıkamadı.
Korkan çocuklar itfaiyeden yardım istediler. Büyükşehir Edremit İtfaiyesi ekipleri çocukları binadan çıkardılar. Çocuklar kurtarıldıktan sonra arkadaşları ile birlikte sevinçlerini poz vererek paylaştılar. - BALIKESİR
Son Dakika Kırık balkon camından beton zemine düşen 1 yaşındaki bebek yaşamını yitirdi Santos'a dönen Robinho, ayda 2 bin lira kazanacak Her şey bir anda oldu! Ermenistan, Gence'deki sivillere füzeyle böyle saldırmış Alevlerden canlarını zor kurtarmışlar! Hatay'ı küle çeviren yangına ait yeni görüntüler ortaya çıktı Eski AK Parti Milletvekili Süleyman Bölünmez'e saldırı düzenlendi Fuhuş çetesinin peşine düştüğü genç kız sokak ortasında kaçırıldı! Çığlık seslerinin yükseldiği o anlar kamerada Pendik'te, silahla aracından çıkan maganda kameralarda Diyarbakır'da yediemin otoparklarında bulunan araçlar çürüyor