Oyun oynamak isterken ayağını sıkıştırdı - Son Dakika

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde oyun oynadığı esnada ayağını spor aletine sıkıştıran çocuk, itfaiyenin yardımıyla kurtarıldı.

Pamukkale ilçesi Deliktaş Mahallesinde meydana gelen olayda; evinin bulunduğu sokaktaki parka ailesiyle birlikte oynayama giden 8 yaşındaki çocuk, spor aletine ayağını sıkıştırdı. Ayağını çıkaramaması üzerine bağırmaya başlayan çocuğun ailesi de başarılı olamayınca ekiplere haber verildi. İhbar üzerine itfaiye ekipleri parka gelerek önce çocuğu sakinleştirdi. Yapılan çalışmaların ardından çocuğun ayağı sıkıştığı spor aletinden kurtarıldı. Ekiplere teşekkür eden çocuk ardından oyununa devam etti. - DENİZLİ