Oyun oynarken ayağını kapının parmaklıklarına sıkıştırdı, imdadına itfaiye yetişti - Son Dakika

Oyun oynarken ayağını kapının parmaklıklarına sıkıştırdı, imdadına itfaiye yetişti

Kartal Yakacık'ta, oyun oynarken ayağını kapının demirliklerine sıkıştıran çocuğu itfaiye ekipleri kurtardı.

Kartal Yakacık'ta, oyun oynarken ayağını kapının demirliklerine sıkıştıran çocuğu itfaiye ekipleri kurtardı.


Olay, öğle saatlerinde Yakacık Mahallesi'nde bir sitede meydana geldi. Site bahçesinde arkadaşları ile oyun oynayan çocuğun ayağı, bahçe kapısının demirlerine sıkıştı. Panik içinde bağıran çocuğu duyan ailesi, durumu itfaiyeye bildirdi. Bu sırada aile çocuğu kurtarmaya çalıştı ancak başarılı olamadı. Gelen itfaiye ekipleri önce panik halindeki çocuğu sakinleştirdi daha sonra demiri gevşeterek çocuğun ayağını kurtardı. - İSTANBUL

Yakacık, İtfaiye, Kartal, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.06.2020 09:14 Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Oyun oynarken ayağını kapının parmaklıklarına sıkıştırdı, imdadına itfaiye yetişti - Son Dakika
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