Oyun oynarken bacağına inşaat demiri battı
1 saat önce
Samsun'un Canik ilçesinde bacağına inşaat demiri batan çocuk yaralandı.
Samsun
Haber Yayın Tarihi : 17.06.2019 05:23 Kaynak: AA
'un Canik
ilçesinde bacağına inşaat demiri batan çocuk yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Karşıyaka
Mahallesi'nde arkadaşlarıyla oynayan Mehmet Murat
Ergin'in (10) sağ bacağına, çevrede bulunan inşaat demiri battı.
Durumu fark edenlerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Ergin'e ilk müdahaleyi yaptı.
Ergin, daha sonra 112 Acil Servis
ekiplerince Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
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