Son Dakika Haberleri: Oyun oynarken bacağına inşaat demiri battı
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Oyun oynarken bacağına inşaat demiri battı

1 saat önce

Samsun'un Canik ilçesinde bacağına inşaat demiri batan çocuk yaralandı.

Oyun oynarken bacağına inşaat demiri battı, System.String[]
Samsun'un Canik ilçesinde bacağına inşaat demiri batan çocuk yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Karşıyaka Mahallesi'nde arkadaşlarıyla oynayan Mehmet Murat Ergin'in (10) sağ bacağına, çevrede bulunan inşaat demiri battı.
Durumu fark edenlerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Ergin'e ilk müdahaleyi yaptı.
Ergin, daha sonra 112 Acil Servis ekiplerince Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Haber Yayın Tarihi : 17.06.2019 05:23 Kaynak: AA
Canik, Samsun
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