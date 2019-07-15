Son Dakika Haberleri: Oyun oynarken balkondan düşen çocuk yaralandı
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Oyun oynarken balkondan düşen çocuk yaralandı

4 saat önce

Oyun oynarken balkondan düşen çocuk yaralandıKOCAELİ - Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde apartmanın 1. katında bulunan evinin balkonunda oyun oynarken, dengesini kaybederek aşağı düşen 9 yaşındaki çocuk yaralandı.

Oyun oynarken balkondan düşen çocuk yaralandı
KOCAELİ - Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde apartmanın 1. katında bulunan evinin balkonunda oyun oynarken, dengesini kaybederek aşağı düşen 9 yaşındaki çocuk yaralandı.
Olay, öğlen saatlerinde Kocaeli'nin Kartepe ilçesi İstasyon Mahallesi Hürriyet Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, cadde üzerinde bulunan bir apartmanın 1. katında bulunan evinin balkonunda oyun oynayan 9 yaşındaki E.K., dengesini kaybederek aşağı düşerek yaralandı. Küçük çocuğun sesini gören yakınları, E.K.'nin yaralandığını görünce durumu hemen 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kısa süre sonra olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi ambulansta yapılan E.K. Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan E.K.'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.
Oyun oynarken balkondan düşen çocuk yaralandı
Kartepe, Kocaeli, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 15.07.2019 11:24 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Adnan Oktar'ın sapıklığının boyutları ortaya saçıldı: Bana gelecek kızlar iç çamaşırı giymesin Fenerbahçe'nin yeni transferi Murat Sağlam, Ersun Yanal'ın gözüne girdi! Kocaeli'de skandal olay! Tarihi binayı yerle bir ettiler Bodrum'dan yola çıkan ve İtalya'da el konan göçmen teknesi 'yüzen kütüphaneye' dönüştürüldü

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.7.2019 03:47:36. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Oyun oynarken balkondan düşen çocuk yaralandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]