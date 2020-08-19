Oyun oynarken balkondan düşen Yunus Emre ağır yaralandı - Son Dakika

BURSA'nın İnegöl ilçesinde, oyun oynadığı sırada 3'üncü kattaki evinin balkonundan düşen 3 yaşındaki Yunus Emre Y., ağır yaralandı.

Olay, gece saatlerinde ilçeye bağlı Hamidiye Mahallesi Kemer Sokak'ta meydana geldi. 3'üncü kattaki evinin balkonunda oyun oynayan Yunus Emre Y., iddiaya göre balkonun korumalıklarına tutunurken dengesini kaybederek yaklaşık 8 metre yükseklikten kafasının üstüne düştü. Durumu fark eden ailesi büyük panik yaşarken komşularının ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahalesi yapılan küçük Yunus Emre, İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedaviye alınan Yunus Emre Y.'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.