Oyun oynarken başına mermi isabet etmişti! 10 yaşındaki çocuk tüm çabalara rağmen kurtarılamadı - Son Dakika
Üye Girişi

Oyun oynarken başına mermi isabet etmişti! 10 yaşındaki çocuk tüm çabalara rağmen kurtarılamadı

10.05.2022 16:15

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde bahçede oyun oynayan 10 yaşındaki Yusuf Yücel'in kafasına yorgun mermi isabet etmişti. Hastaneye kaldırılan Yücel hayatını kaybetti. Yücel'in cenazesi gözyaşları içinde toprağa verildi.

Dedesine ait evin bahçesinde oyun oynayan 10 yaşındaki Yusuf Yücel, iddiaya göre Suriye tarafından gelen bir merminin başına isabet etmesi sonucu yaralandı. Ambulansla Ceylanpınar Devlet Hastanesine kaldırılan küçük çocuk, durumu ağır olduğu gerekçesiyle Şanlıurfa'daki özel bir hastaneye sevk edildi.

5 GÜN SONRA HAYATINI KAYBETTİ

Buradaki yoğun bakım ünitesinde tedavi gören çocuk, 5 gün sonra hayatını kaybetti. Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morgundaki otopsi işlemlerinin ardından ailesine teslim edilen cenaze, gözyaşları içerisinde Ceylanpınar'da defnedildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

YORUMLAR
500
Başına yorgun mermi isabet eden Yusuf kurtarılamadı Başına yorgun mermi isabet eden Yusuf kurtarılamadı

Şanlıurfa, oyunlar, Suriye, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Oyun oynarken başına mermi isabet etmişti! 10 yaşındaki çocuk tüm çabalara rağmen kurtarılamadı - Son Dakika


Son Dakika
16:16 Çin'de bir kadın ve köpeği bir ay boyunca 1 metrekarelik telefon kulübesinde karantinada kaldı!
16:15 Oyun oynarken başına mermi isabet etmişti! 10 yaşındaki çocuk tüm çabalara rağmen kurtarılamadı
16:09 Benzine 78 kuruş zam geldi! İstanbul'da litre fiyatı 21,13 liraya ulaştı
16:03 TFF'nin Trabzonspor kararına Fenerbahçe'den sert açıklama
12:44 Asgari ücretli son zamlarla 354 simit kaybetti: 1417 simit alabilecekken şimdi 1063'e düştü
15:59 Dün tutuklanan Furkan Vakfı Başkanı Kuytul, Patnos Cezaevi'ne sevk edildi! Avukatı: Bu sevk değil sürgün
15:58 Bekçilerin kimlik sorduğu mahalle sakinleri arasında arbede çıktı: İki kişiye 1600'er lira para cezası kesildi
15:53 Sosyal medyada gündem oldu! Kısmeti açılsın diye arkadaşının nişan kurdelesini yedi
15:53 Polis memuru Fethi Sekin'in şehit olduğu saldırıda bombaları getirmekle suçlanan Suriyeli: Bu olay benim üzerime yıkıldı
15:42 Evlilik Hakkında Her Şey dizisinde bu akşam neler olacak? Çolpan, Sanem ile neden ayrı düştü?
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.05.2022 16:21:15. #1.11#
SON DAKİKA: Oyun oynarken başına mermi isabet etmişti! 10 yaşındaki çocuk tüm çabalara rağmen kurtarılamadı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement