Oyun oynarken bileğine plastik kelepçe sıkışan Hazal'ı itfaiye kurtardı - Son Dakika

Kayseri Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, 10 yaşındaki Hazal'ı oyun oynarken bileğine sıkışan plastik kelepçeden büyük bir dikkatle, çocuğa hiçbir zarar vermeden kurtardı. Ayrıca ekipler Develi ilçesinde eve giren sansarı yakalayıp doğaya bırakırken, Bünyan'da 35 metrelik kuyuya düşen köpeği de kurtardı.

Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, Uğur Evler Mahallesi 262. Sokak'ta meydana gelen olayda oyun oynadığı sırada bir çocuğun bileğine takılan plastik kelepçenin sıkıştığı ihbarı üzerine olay yerine intikal etti. 10 yaşındaki Hazal O.'nun bileğine oturan plastik kelepçe ekipler tarafından dikkatle kesilerek kurtarıldı. Minik Hazal ile paniğe kapılan ailesi, olay sonrası rahat bir nefes alırken, itfaiye ekiplerine çalışmalarından dolayı teşekkür etti.

Ekipler eve giren sansarı çıkardı, kuyuya düşen köpeği kurtardı

Öte yandan Develi ilçesi Fatih Mahallesi'nde eve giren sansar da itfaiye ekipleri tarafından yakalanarak doğaya bırakılırken, Bünyan Dağardı Mahallesi'nde ise 35 metrelik kuyuya düşen köpek itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. - KAYSERİ