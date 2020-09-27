Oyun oynarken buldukları yavru köpekleri harçlıklarıyla süt alarak besliyorlar - Son Dakika

Oyun oynarken buldukları yavru köpekleri harçlıklarıyla süt alarak besliyorlar

Oyun oynarken buldukları yavru köpekleri harçlıklarıyla süt alarak besliyorlar -Çocuklar, anneleri kazada ölen 9 köpeği biberonla besliyor Kastamonu'da oyun oynayan iki çocuk, anneleri birkaç gün önce trafik kazasında ölen henüz iki haftalık 9 yavru köpeğe sahip çıkarak kendi...

Oyun oynarken buldukları yavru köpekleri harçlıklarıyla süt alarak besliyorlar

-Çocuklar, anneleri kazada ölen 9 köpeği biberonla besliyor

KASTAMONU - Kastamonu'da oyun oynayan iki çocuk, anneleri birkaç gün önce trafik kazasında ölen henüz iki haftalık 9 yavru köpeğe sahip çıkarak kendi harçlıklarıyla aldıkları sütlerle besliyor.

Kastamonu'nun Daday ilçesinde ikamet eden 11 yaşındaki Yaman Yekta Memiş ile 12 yaşındaki Görkem Semih Terzi, mahallelerinde daha önceden besledikleri köpeğin yavrularını oyun oynarken buldular. Yavru köpeklere sahip çıkan Yaman Yekta Memiş ve Görkem Semih Terzi, EBA derslerinin ardından yavru köpeklere bakmaya başladı. Birkaç gün önce yavru köpeklerin annesine araç çarpması sonucu öldü. Bunun üzerine sahipsiz kalan 9 yavru köpeği sahiplenen Yaman Yekta Memiş ve Görkem Semih Terzi, 'annelerinin bize emaneti' dedikleri 9 yavru köpeği her gün kendi harçlıklarından aldıkları sütleri biberona koyarak besleme başladı. İki arkadaş, yavru köpekleri büyüdüklerinde beslemek için zorlanacaklarını söyleyerek büyüklerinden yardım istedi. Çocuklar ayrıca yavru köpeklerin annelerini çarparak öldürenlerin bulunarak cezalandırılmasını talep ettiler.

"Yavru köpeklere kendi imkanlarımızla bakıyoruz"

Yavru köpekleri biberona koydukları sütlerle kendi elleriyle bekleyen Yaman Yekta Memiş, "Bizim bir köpeğimiz vardı. Köpeğimiz trafik kazasında öldü. Onun iki haftalık yavruları vardı. Biz oyun oynarken yavrularını bulduk. Bir biberon aldık. Onlara süt aldık. Biz onlara bakıyoruz şimdi. Ama şuan kendi imkanlarımızla bakıyoruz. Eğer anneleri olsaydı daha kolay bakılırdı. Daha rahat bir şekilde süt içeceklerdi" dedi.

"Kendi biriktirdiğimiz harçlıklarımızla süt alıyoruz"

Kendi biriktirdikleri harçlıklarla süt aldıklarını söyleyen Memiş, "Biz kendi biriktirdiğimiz harçlıklarımızla süt alıyoruz. Yavru köpeklere bakıyoruz. Bu çok zor bir şey. Nereye kadar bu böyle olacak? Bunlar büyüyecek. İçlerinden bir tanesi hasta. Daha bugün gözlerini açtı. Ama biz yine bunlar emanet olduğu için bunlara bakıyoruz. Daha kucakta uyuyorlar. Kardeşleri ile beraber uyuyorlar. Anne köpek karnındayken ölseydi yavrular da ölmüş olacaktı. Öğle ve akşam EBA dersinden çıktıktan sonra buraya hemen gelip yavrularımıza süt veriyoruz. Emzirtiyoruz" diye konuştu.

"Yavru köpeklerin annesine çarpan sürücünün bulunmasını istiyoruz"

Yavru köpeklerin beslenmesinde arkadaşına yardımcı olan Görkem Semih Terzi ise, "Bunlar gözlerini açar açmaz bizi gördüler. Annelerinin kokusunu aldılar. Ama bizim kokumuzu alıyorlar şu an. Anneleri ölmeden önceden oyun oynarken yavruları burada bulduk. Daha gözlerini açmamışlardı. Arkadaşlarımla birlikte yavru köpeklere bakıyoruz. Onlara yardım etmeye çalışıyorum. EBA derslerinden sonra buraya geliyoruz. Sabah, öğle ve akşam bunları besliyoruz. Annesine çarpanın bulunmasını istiyoruz. Biz, bu tatlılıkları harçlıklarımızla besliyoruz. Marketten süt alıyoruz, besliyoruz. 9 tane yavru için bazen paramız yetmiyor. Büyüklerimizden de bu yüzden yardım istiyoruz" şeklinde konuştu.

Oyun oynarken buldukları yavru köpekleri harçlıklarıyla süt alarak besliyorlar
Oyun oynarken buldukları yavru köpekleri harçlıklarıyla süt alarak besliyorlar
Oyun oynarken buldukları yavru köpekleri harçlıklarıyla süt alarak besliyorlar
Oyun oynarken buldukları yavru köpekleri harçlıklarıyla süt alarak besliyorlar
Oyun oynarken buldukları yavru köpekleri harçlıklarıyla süt alarak besliyorlar
Oyun oynarken buldukları yavru köpekleri harçlıklarıyla süt alarak besliyorlar
Oyun oynarken buldukları yavru köpekleri harçlıklarıyla süt alarak besliyorlar
Oyun oynarken buldukları yavru köpekleri harçlıklarıyla süt alarak besliyorlar
Oyun oynarken buldukları yavru köpekleri harçlıklarıyla süt alarak besliyorlar
Oyun oynarken buldukları yavru köpekleri harçlıklarıyla süt alarak besliyorlar

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Haber Yayın Tarihi: 27.09.2020 11:40 - Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Oyun oynarken buldukları yavru köpekleri harçlıklarıyla süt alarak besliyorlar - Son Dakika

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