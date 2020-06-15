Oyun oynarken caminin kubbesinden düştü - Son Dakika

Oyun oynarken caminin kubbesinden düştü

BURSA - Bursa'da caminin kubbesinde oyun oynarken düşen çocuk ağır yaralandı.

Olay, Bursa'nın İznik ilçesinde bulunan bir camide meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kubbe kısmında arkadaşlarıyla oyun oynayan y 12 yaşında ki Muhammed E. kontrolünü kaybederek aşağıya düşerek, ağır yaralandı. Durumu gören çevredeki vatandaşlar hemen polis ve 112 sağlık ekiplerine haber verdi. Yaralı Muhammed E. olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından İznik Devlet Hastanesine kaldırıldı. Çocuğun sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenilirken polis ekipleri olayla ilgili tahkikat başlattı.