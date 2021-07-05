Oyun oynarken çöp kutusuna sıkıştı! İmdadına itfaiye ekipleri yetişti - Son Dakika

Oyun oynarken çöp kutusuna sıkıştı! İmdadına itfaiye ekipleri yetişti

Batman kent merkezinde parkın içinde bulunan beton dökümü çöp kutusuna sıkışan 6 yaşındaki çocuk, itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu 1 saat sonra kurtarıldı.

Seyitler Mahallesi Şerzan Kurt Parkında meydana gelen olayda 6 yaşındaki A.K. isimli çocuk, arkadaşlarıyla oyun oynarken saklandığı beton çöp kutusuna sıkıştı. 1 SAAT SONUNDA KURTARILABİLDİ Çevrede bulunan vatandaşların fark etmesi üzerine durum itfaiye ekiplerine bildirildi. Kısa sürede olay yerine gelen Batman Belediyesine ait itfaiye ekipleri, 1 saat süren hummalı çalışmanın ardından beton çöp kutusuna sıkışan çocuğu sıkıştığı yerden kurtardı.

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