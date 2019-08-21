Son Dakika Haberleri: Oyun oynarken elektrik akımına kapılan İbrahim öldü
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Oyun oynarken elektrik akımına kapılan İbrahim öldü

40 dakika önce

ŞANLIURFA'nın Akçakale ilçesinde, evde buzdolabının arkasında oyun oynadığı sırada elektrik akımına kapılan İbrahim Halil Karatay (4), kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Oyun oynarken elektrik akımına kapılan İbrahim öldü, System.String[]
ŞANLIURFA'nın Akçakale ilçesinde, evde buzdolabının arkasında oyun oynadığı sırada elektrik akımına kapılan İbrahim Halil Karatay (4), kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.
Olay, sabah saatlerinde, ilçeye bağlı kırsal Altıntepe Mahallesi'nde meydana geldi. Evde, iddiaya göre, buzdolabının arkasında oyun oynayan İbrahim Halil Karatay, açıkta bulunan elektrik kablosuna dokundu. Küçük çocuk, elektrik akımına kapılırken, ailesi hemen Akçakale Devlet Hastanesi'ne götürdü. Sağlık durumu kritik olan İbrahim Halil, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. İbrahim Halil Karatay'ın cenazesi, Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsinin ardından toprağa verilmek üzere yakınlarına teslim edildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.


İbrahim Halil, Akçakale, Karatay, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.08.2019 03:28 Kaynak: DHA
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