Son Dakika Haberleri: Oyun oynarken eline batan çivili tahtayla hastaneye böyle getirildi
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Oyun oynarken eline batan çivili tahtayla hastaneye böyle getirildi

6 saat önce

Oyun oynarken eline batan çivili tahtayla hastaneye böyle getirildiBURSA - Bursa'nın İnegöl ilçesinde, 12 yaşındaki çocuğunun oyun oynarken eline çivili tahta battı.

Oyun oynarken eline batan çivili tahtayla hastaneye böyle getirildi

BURSA - Bursa'nın İnegöl ilçesinde, 12 yaşındaki çocuğunun oyun oynarken eline çivili tahta battı.

12 yaşındaki Şevket S, arkadaşlarıyla evlerin önünde oyun oynamaya başladı. İddia göre dengesi kaybeden çocuk çivili olan tahtanın üzerine düştü. Düştüğü tahta parçasındaki çivili odun eline battı. Şevket S, haber verilmesi üzerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada yapılan operasyonla çivili tahta çıkarıldı. Çocuğun durumunun iyi olduğu, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

Oyun oynarken eline batan çivili tahtayla hastaneye böyle getirildi

İnegöl, Bursa, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 12.11.2019 09:25 Kaynak: İHA
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