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Oyun oynarken eline batan çivili tahtayla hastaneye böyle getirildi
6 saat önce
Oyun oynarken eline batan çivili tahtayla hastaneye böyle getirildiBURSA - Bursa'nın İnegöl ilçesinde, 12 yaşındaki çocuğunun oyun oynarken eline çivili tahta battı.
Haber Yayın Tarihi: 12.11.2019 09:25 Kaynak: İHA
Oyun oynarken eline batan çivili tahtayla hastaneye böyle getirildi
BURSA - Bursa'nın İnegöl ilçesinde, 12 yaşındaki çocuğunun oyun oynarken eline çivili tahta battı.
12 yaşındaki Şevket S, arkadaşlarıyla evlerin önünde oyun oynamaya başladı. İddia göre dengesi kaybeden çocuk çivili olan tahtanın üzerine düştü. Düştüğü tahta parçasındaki çivili odun eline battı. Şevket S, haber verilmesi üzerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada yapılan operasyonla çivili tahta çıkarıldı. Çocuğun durumunun iyi olduğu, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.
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