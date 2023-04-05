Oyun oynarken fenalaşan çocuk hayatını kaybetti - Son Dakika
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Oyun oynarken fenalaşan çocuk hayatını kaybetti

05.04.2023 10:02
Oyun oynarken fenalaşan çocuk hayatını kaybetti

Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde okul çıkışı arkadaşlarıyla oyun oynarken bir anda yere yığılan 14 yaşındaki çocuk, hayatını kaybetti.

Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde okul çıkışı arkadaşlarıyla oyun oynarken bir anda yere yığılan 14 yaşındaki çocuk, hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, İnebolu ilçesine bağlı Yunus köyünde yaşayan 14 yaşındaki Yusuf Kamış, okul çıkışı arkadaşları ile oyun oynarken fenalaştı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan tüm müdahalelere rağmen 14 yaşındaki Yusuf hayatını kaybetti.

Kalp rahatsızlığı bulunduğu öğrenilen İnebolu Prof. Dr. Fuat Sezgin Anadolu Lisesi 9. Sınıf öğrencisi Yusuf Kamış'ın hayatını kaybetmesi, yakınlarını yasa boğdu. - KASTAMONU

Kaynak: İHA
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Kastamonu, 3. Sayfa, Son Dakika

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