Son dakika haberleri: Oyun oynarken iki duvarın arasına sıkıştı, yardımına itfaiye koştu - Son Dakika

Oyun oynarken iki duvarın arasına sıkıştı, yardımına itfaiye koştu

-Arnavutköy'de oyun oynarken düşüğü iki duvarın arasında sıkışan çocuk itfaiye ekipleri tarafından duvar kırılarak kurtarıldı

-Mahalleli bina yapımında ihmali olduğu iddia edilen müteahhite tepki gösterdi

İSTANBUL - Arnavutköy'de bir binanın bahçesinde oyun oynayan 12 yaşındaki çocuk iki duvar arasına düştü. İki duvar arasına sıkışan çocuğu, itfaiye ekipleri duvarı kırarak kurtardı. Mahalleli bina yapımında ihmali olduğu iddia edilen müteahhite tepki gösterdi.

Olay, dün öğlen saatlerinde Anavutköy Anadolu Mahallesi Sır Sokak'ta Meydana geldi. Sokakta bulunan binanın bahçesinde oyun oynayan 12 yaşındaki Caner Öztaş binanın bahçesinde bulunan iki duvarın arasına düştü. Düştüğü iki duvarın arasında sıkışan Caner Öztaş'ın arkadaşları hemen annesi Nuray Öztaş'a haber verdi. Olay yerine gelen anne Nuray Öztaş çocuğunu sıkıştığı yerden çıkartamayınca itfaiye ekiplerine haber verildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri iki duvar arasına sıkışan çocuğu, kurtarmak için çalışma başlattı. Duvar hidrolik makasla kırıldı. Çocuk ise sıkıştığı yerden çıkartılırken mahalleli ise bina yapımında ihmali olduğu iddia edilen müteahhite tepki gösterdi.

Burada bir tek benim çocuğum yok bir sürü çocuk var bu nasıl iş böyle ?

İki duvar arasına çocuğu sıkışan anne Nuray Öztaş, " Burada bir tek benim çocuğum yok bir sürü çocuk var bu çocukların hepsi bizim ama böyle bir ihmalkarlık olabilir mi, bunu hangi müteahhit yaptıysa ben bulunup cezalandırılmasını istiyorum. Benim çocuğumun başına bir şey gelseydi ben o müteahhiti ne yapardım biliyor musun" dedi.