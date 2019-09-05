Son Dakika Haberleri: Oyun oynarken kuyuya düşen çocuğu itfaiye kurtardı
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Oyun oynarken kuyuya düşen çocuğu itfaiye kurtardı

1 saat önce

MANİSA (İHA) – Manisa'nın Turgutlu ilçesinde okul bahçesinde oynarken boş olan kuyuya düşen çocuğu itfaiye ekipleri kurtardı.

Oyun oynarken kuyuya düşen çocuğu itfaiye kurtardı, System.String[]

MANİSA (İHA) – Manisa'nın Turgutlu ilçesinde okul bahçesinde oynarken boş olan kuyuya düşen çocuğu itfaiye ekipleri kurtardı.


Alınan bilgiye göre, okul bahçesinde oynayan Efe Bana (12), yaklaşık 7 metre derinliğindeki boş su kuyusuna düştü. Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, merdiven ile indikleri kuyudan çocuğu dışarı çıkardı. Kolundan yaralanan Bana, 112 Acil Servis ekibince Turgutlu Devlet Hastanesine kaldırıldı. Bana'nın arkadaşı, okul bahçesinde oynarken kuyunun üzerinde bulunan demirin üstüne basınca kapakla birlikte kuyuya düştüğünü söyledi. - MANİSA

Turgutlu, İtfaiye, Manisa, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 05.09.2019 07:11 Kaynak: İHA
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