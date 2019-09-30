Son Dakika Haberleri: Oyun oynarken otomobilin çarptığı küçük çocuk toprağa verildi
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Oyun oynarken otomobilin çarptığı küçük çocuk toprağa verildi

2 saat önce

Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir sürücü kamyonetiyle oyun oynayan çocukların arasına daldı.

Oyun oynarken otomobilin çarptığı küçük çocuk toprağa verildi, System.String[]

Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir sürücü kamyonetiyle oyun oynayan çocukların arasına daldı. Kazada 1 çocuk hayatını kaybederken, 1 çocuk da yaralandı. Kazada hayatını kaybeden 3 yaşındaki çocuk göz yaşları arasında toprağa verildi. Kaçan sürücü ise yakalanarak tutuklandı.


Kaza, Akhisar Mahallesi 153. Sokak üzerinde meydana geldi. Mehmet D idaresindeki 26 UZ 088 plakalı kamyonet, sokak üzerinde oyun oynayan çocukların arasına daldı. Kazada 3 yaşındaki Muhammed Talha İnan ve 8 yaşındaki Fikriye M. yaralandı. Yaralılar İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Muhammed Talha İnan hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. 8 yaşındaki kız çocuğunun tedavisi ise sürüyor.


Göz yaşları arasında toprağa verildi


Kazada hayatını kaybeden 3 yaşındaki Muhammed Talha İnan, öğle namazını müteakip Altınbaş Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından göz yaşları arasında Mahmudiye kabristanına defnedildi.


Öte yandan kaza sonrası kaçan sürücü Mehmet D. se ekipler tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki ifadesinin ardından adliyeye sevk edilen sürücü tutuklandı. - BURSA

İnegöl, Bursa, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 30.09.2019 03:28 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Polis babasının tabancasıyla oyun oynayan çocuk kendini vurdu
Tümer Metin: Beşiktaş formasını taşıyamayanlar var Hülya Avşar tenis turnuvasına derin yırtmaçlı leopar desenli eteğiyle çıktı 16 yıllık evliliğini bitirmeden başka bir kadınla düğün yaptı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.9.2019 17:35:37. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Oyun oynarken otomobilin çarptığı küçük çocuk toprağa verildi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]