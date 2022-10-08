Oyun oynarken torpil elinde patladı - Son Dakika
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Oyun oynarken torpil elinde patladı

08.10.2022 00:57
Oyun oynarken torpil elinde patladı

Tekirdağ Çorlu'da oyun yaparken elinde torpil patlayan yabancı uyruklu çocuk yaralandı.

Tekirdağ Çorlu'da oyun yaparken elinde torpil patlayan yabancı uyruklu çocuk yaralandı.

Olay, Çobançeşme Mahallesi Bülent Ecevit Bulvarı üzerindeki Cumhuriyet Parkı'nda meydana geldi. İddiaya göre, parkta arkadaşlarıyla oyun oynayan yabancı uyruklu çocuğun elle temas ettiği torpil patladı.

Elinden yaralanan çocuk, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası ambulansla Çorlu Devlet Hastanesine kaldırıldı. - TEKİRDAĞ

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Kaynak: İHA

Cumhuriyet, Tekirdağ, Çorlu, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Oyun oynarken torpil elinde patladı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Oyun oynarken torpil elinde patladı - Son Dakika
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