Drift şov pahalıya patladı! Hem parasından hem de ehliyetinden oldu

Kaynak: İHA

Cumhuriyet, Tekirdağ, Çorlu, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Oyun oynarken torpil elinde patladı - Son Dakika

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