Son Dakika Haberleri: Oyun Oynarken Üzerine Kaya Parçası Devrilen Küçük Çocuk Öldü

Oyun Oynarken Üzerine Kaya Parçası Devrilen Küçük Çocuk Öldü

5 saat önce

ŞANLIURFA'nın Siverek ilçesinde, evlerinin yakınında bulunan tepelik alanda oyun oynarken dengesini kaybederek düşen ve üzerine kaya parçası devrilen 6 yaşındaki Eyyüp Beyazsaç, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Oyun Oynarken Üzerine Kaya Parçası Devrilen Küçük Çocuk Öldü, System.String[]
ŞANLIURFA'nın Siverek ilçesinde, evlerinin yakınında bulunan tepelik alanda oyun oynarken dengesini kaybederek düşen ve üzerine kaya parçası devrilen 6 yaşındaki Eyyüp Beyazsaç, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, akşam saatlerinde ilçeye 20 kilometre uzaklıktaki Yoğurtçuk Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, evlerinin yakınındaki tepelik arazide kayaların üzerinde oyun oynayan Eyyüp Beyazsaç dengesini kaybederek düştü. Yerinden oynayan kaya parçası da küçük çocuğun üzerine devrildi. Beyazsaç'ın çığlıklarını duyanların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Mahalle sakinleri tarafından kayanın altından çıkarılan küçük çocuk, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Siverek Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Acil Servis'te tedaviye alınan Beyazsaç, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Beyazsaç'ın cansız bedeni otopsi için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Jandarmanın olayla ilgili soruşturması sürüyor. - Şanlıurfa
Haber Yayın Tarihi : 23.05.2019 12:07 Kaynak: DHA
Siverek, Şanlıurfa, Güncel
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