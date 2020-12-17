Oyun oynarken yakalanan 44 kişiye 232 bin 100 TL ceza - Son Dakika

Oyun oynarken yakalanan 44 kişiye 232 bin 100 TL ceza

17.12.2020 15:56
Oyun oynarken yakalanan 44 kişiye 232 bin 100 TL ceza, System.String[]

ESKİŞEHİR'de, daha önceden mühürlenen iş yerinde kumar oynadığı tespit edilen 44 kişiye, koronavirüs tedbirlerine uymadıkları gerekçesiyle toplam 232 bin 100 TL idari para cezası kesildi.

ESKİŞEHİR'de, daha önceden mühürlenen iş yerinde kumar oynadığı tespit edilen 44 kişiye, koronavirüs tedbirlerine uymadıkları gerekçesiyle toplam 232 bin 100 TL idari para cezası kesildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş ve Odunpazarı Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, Odunpazarı ilçesine bağlı İstiklal Mahallesi'nde daha önceden mühürlenen ruhsatsız iş yerinde kumar oynatıldığı bilgisi üzerine harekete geçti. Savcılık izniyle yapılan baskında kurulan masalarda 44 kişi kumar oynarken yakalandı. Kimlik tespiti yapılan 44 kişiye koronavirüs tedbirleri kapsamında sosyal mesafe, kumar ve maske takmadıkları gerekçesiyle toplamda 232 bin 100 TL idari ceza uygulandı. Kumar oynarken yakalanan 44 kişi arasındaki N.G.'nin 4 suçtan, S.S.'nin ise 1 suçtan arandığı tespit edilerek gözaltına alındı.İş yerinde yapılan aramalarda ise 1 yivsiz av tüfeği ve bu tüfeğe ait 15 fişek ele geçirildi. İş yeri sorumlusu M.C. ve av tüfeği sahibi O.K. ile ilgili adli soruşturma başlatılırken, ruhsatsız ve daha önce mühürlendiği belirlenen iş yeri Odunpazarı Belediyesi Zabıta ekipleri yeniden mühürlenerek kapatıldı.


Oyun oynarken yakalanan 44 kişiye 232 bin 100 TL ceza
Oyun oynarken yakalanan 44 kişiye 232 bin 100 TL ceza

Emniyet Müdürlüğü, Para Cezası, Odunpazarı, Kumar, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Oyun oynarken yakalanan 44 kişiye 232 bin 100 TL ceza - Son Dakika


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