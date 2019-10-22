Son Dakika Haberleri: Oyun oynayan çocuğun merdiven boşluğuna düştüğü anlar kamerada
Son Dakika Güncel Oyun oynayan çocuğun merdiven boşluğuna düştüğü anlar kamerada

Oyun oynayan çocuğun merdiven boşluğuna düştüğü anlar kamerada

20 dakika önce

Beyoğlu'nda arkadaşlarıyla top oynarken dengesini kaybeden 12 yaşındaki çocuk yaklaşık 3 metre yüksekten boşluğa düşerek yaralandı.

Beyoğlu'nda arkadaşlarıyla top oynarken dengesini kaybeden 12 yaşındaki çocuk yaklaşık 3 metre yüksekten boşluğa düşerek yaralandı.

Olay, saat 16.45 sıralarında Beyoğlu Piyalepaşa Mahallesi, Akçay Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 12 yaşındaki Emir Haktan isimli çocuk arkadaşlarıyla sokak arasında futbol oynarken, bir arkadaşından top almak istediği sırada itilmesi sonucu dengesini kaybederek yaklaşık 3 metre yüksekten bodrum katındaki bir dükkanın girişine düştü. Çocuğu gören mahalleli durumu vakit kaybetmeden sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı müdahalenin ardından yaralı çocuk en yakın hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

ÇOCUĞUN FERYADINI DUYAN ANNE GÖZYAŞLARINA HAKİM OLAMADI

yaklaşık 3 metre yüksekten merdiven boşluğuna düşerek yaralanan çocuğunun acı içerisinde feryat ettiğini gören anne gözyaşlarına boğuldu. Anneyi, o esnada yanında bulunan komşuları ve akrabaları sakinleştirmeye çalıştı.

"O BENİ SÜREKLİ İTİYORDU, BEN DE ONU İTTİM"

Olayın yaşandığı esnada orada bulunan çocuklardan birinin annesi olan Sonay Saraçoğlu, "Çocukla birlikte futbol oynuyorlarmış. Oyun esnasında mücadele ederken boşluğun üzerine çıkmışlar ve oradan çocuğu itmiş. Daha sonra da, "O çocuk beni çok itiyordu ben de onu ittim", demiş. Durumu biraz kötüydü. Kolunda da platin varmış. İnşallah iyi olur" dedi.

Sokak arasında oyun oynarken bir arkadaşı tarafından boşluğa itilerek yaralanan çocuğun tedavisi sürüyor.

(İHA)

Oyun oynayan çocuğun merdiven boşluğuna düştüğü anlar kamerada

Beyoğlu, Futbol, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.10.2019 07:15 Kaynak: İHA
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