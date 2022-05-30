Karşılarında 2 metrelik yılanı görünce neye uğradıklarını şaşırdılar - Son Dakika
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Karşılarında 2 metrelik yılanı görünce neye uğradıklarını şaşırdılar

30.05.2022 20:33

Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde bahçeye giren 2 metrelik yılan paniğe neden oldu.

Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde bahçeye giren 2 metrelik yılan paniğe neden oldu. Korku içinde kaçan çocuklar durumu hemen ev sahibine bildirdi. Yılan, itfaiye ekipleri tarafından yakalanarak yeniden doğal yaşam alanına bırakıldı.

Olay, Orhangazi Mahallesi Geylani Caddesi üzerinde bulunan bir binada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, binanın bahçesinde oyun oynayan çocuklar, karşılarında 2 metre uzunluğunda bir yılan gördü. Korkarak bahçeden uzaklaşan çocuklar, ev sahibi Cengiz Atahan'ı aradı. O sırada dışarıda olan Atahan, evine doğru yola çıkarak durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine adrese itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede adrese ulaşan itfaiye ekipleri, yılanı yakalayabilmek için çalışma başlattı. Ekipler bir süre sonra yılanı yakalayarak etkisiz hale getirdi. Ardından bahçeden uzaklaştırılan yılan, yeniden doğal yaşam alanına bırakıldı.

"YILANA SU VERDİK ZARAR GÖRMESİN DİYE"

Bahçedeki yılanı yeğeninin fark ettiğini ve kendisini aradığını söyleyen Cengiz Atahan, "Ben dışarıdaydım. Ben gelene kadar itfaiyeyi aradım. İtfaiye buraya benden önce geldi. Yılana su verdik zarar görmesin diye. Zarar vermeyelim diye çağırdık itfaiyeyi. Yılana su da içirdik. İtfaiye onu alıp dışarıya götürdü. Ama hala buraya kadar nereden geldi, nasıl geldi diye düşünüyoruz. Çocuklar çok korktu. Hepsi içeriye girdi, dışarıya çıkamıyor. Çocuklar görmeseydi belki evin içine girebilirdi. Çocuklara zarar verebilirdi" dedi.

(Emrah Dursun/İHA)

Karşılarında 2 metrelik yılanı görünce neye uğradıklarını şaşırdılar
Karşılarında 2 metrelik yılanı görünce neye uğradıklarını şaşırdılar
Karşılarında 2 metrelik yılanı görünce neye uğradıklarını şaşırdılar
Karşılarında 2 metrelik yılanı görünce neye uğradıklarını şaşırdılar
Karşılarında 2 metrelik yılanı görünce neye uğradıklarını şaşırdılar
Karşılarında 2 metrelik yılanı görünce neye uğradıklarını şaşırdılar
Karşılarında 2 metrelik yılanı görünce neye uğradıklarını şaşırdılar
Karşılarında 2 metrelik yılanı görünce neye uğradıklarını şaşırdılar
Karşılarında 2 metrelik yılanı görünce neye uğradıklarını şaşırdılar
Karşılarında 2 metrelik yılanı görünce neye uğradıklarını şaşırdılar

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Kaynak: İHA

Dilovası, Kocaeli, İtfaiye, Yılan, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Karşılarında 2 metrelik yılanı görünce neye uğradıklarını şaşırdılar - Son Dakika


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