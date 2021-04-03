Oyun oynayan çocuklar havan mermisi buldu - Son Dakika

Oyun oynayan çocuklar havan mermisi buldu
03.04.2021 09:15
Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde eski askeri alanda oyun oynayan çocuklar havan mermisi buldu.
Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde eski askeri alanda oyun oynayan çocuklar havan mermisi buldu. Havan mermisi, ekipler tarafından kontrolü bir şekilde imha edildi.
Edinilen bilgiye göre, Karaköprü ilçesine bağlı Batıkent Mahallesi'nde yer alan eski askeri alanda oyun oynayan çocuklar, havan mermisi buldu. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı bomba imha ekipleri, bölgede alınan emniyet önlemleri sonrası havan mermisi kontrollü bir şekilde imha etti. - ŞANLIURFA
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