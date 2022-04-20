Oyun oynayan çocukları taciz eden sapık, tutuklanarak cezaevine gönderildi - Son Dakika
Üye Girişi

Oyun oynayan çocukları taciz eden sapık, tutuklanarak cezaevine gönderildi

20.04.2022 11:45

Denizli'de sokakta oyun oynanan çocukları müstehcen hareketler yaparak taciz eden sapık, güvenlik kameralarının incelenmesi sonucu yakalandı. Cinsel taciz ve istismar suçlarından sabıka kaydı olduğu tespit edilen sabıkalı sapık tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Denizli'nin Pamukkale ilçesi Dokuzkavaklar Mahallesi'nde 09 Nisan 2022 tarihinde meydana gelen olayda; çıkmaz sokakta bulunan metruk bir binanın evin oluşturduğu tenha noktayı fırsat bilen şüpheli, çıkmaz sokağın sonundaki boş alanda oyun oynayan çocukları izlemeye başladı.

MÜSTEHCEN HAREKETLERLE ÇOCUKLARI TACİZ ETTİ

Oturarak çocukları izlediği noktadan ayağa kalkan sapık, yaklaşık 15 dakika boyunca müstehcen hakaretler sergileyerek çocukları taciz etti. Daha sonra müstehcen hareketlerini sürdürerek çocukların oyun oynadığı bahçe duvarına kadar ilerleyen tacizci, yandaki bir apartmanda oturan bir kişinin durumu fark edip bağırmasıyla kaçarak bölgeden uzaklaştı.

Çocukları dakikalarca taciz etmişti! Mahallenin kabusu olan çıkmaz sokak sapığı 10 gün sonra yakayı ele verdi!

10 GÜN SONRA YAKALANDI

Çocukların durumu ailelerine söylemesi üzerine güvenlik kameralarını inceleyen mahalle sakinleri, sapığın yaptığı hareketleri görüp 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. Olay yerine gelen güvenlik güçleri 10 gün boyunca izlediği 28 kamera görüntüsü sonrası sapığın M.A. (40) olduğunu belirledi.

SABIKALI SAPIK TUTUKLANDI

Düzenlenen operasyon sonucu M.A. saklandığı delikte kıskıvrak yakalandı. İşlemleri için götürüldüğü merkezde sapığın daha önceden 'Cinsel taciz ve istismar' suçlarından sabıka kaydı olduğu ortaya çıktı. Sabıkalı tacizci, tamamlanan işlemlerinin ardından çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Oyun oynayan çocukları taciz eden sapık, tutuklanarak cezaevine gönderildi
YORUMLAR
500
Oyun parkında çocuklara cinsel taciz iddiası Oyun parkında çocuklara cinsel taciz iddiası Yalova'da oyun parkında çocuklara cinsel taciz iddiası gündeme geldi Yalova'da oyun parkında çocuklara cinsel taciz iddiası gündeme geldi

Müstehcen, Denizli, oyunlar, Taciz, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Oyun oynayan çocukları taciz eden sapık, tutuklanarak cezaevine gönderildi - Son Dakika


Son Dakika
11:58 İzmir'de sahte dekontu gerçek sanan talihsiz adam otomobilini dolandırıcılara kaptırdı!
11:54 Bursa'daki cezaevi aracına yönelik saldırı PKK'nın işi mi? Duran Kalkan metropolleri işaret etmişti
11:51 Üçüncü İttifak ihtimali gündeme bomba gibi düştü! Akıllarda tek bir soru: Millet İttifakı'nda kayıp yaratır mı?
11:49 Yozgat'ta üretilen koruyucu kask ve yelek Zelenski'ye gönderildi
11:48 Çöpe atılan yavru kedileri belediye görevlileri kurtardı: Belediye başkanı o anları paylaştı
11:45 Fenerbahçeli Mesut Özel, ikinci kez baba oluyor
11:38 İYİ Parti lideri Akşener'den Erdoğan'a "Bay Kriz" yakıştırması: Yakında kahve falı da bakmaya başlar!
11:31 ABB'den sıcacık proje: Atık malzemeler geri dönüştürülerek göçmen kuşlara özel yuva yapıldı
11:25 TÜİK açıkladı: Yurt dışı üretici enflasyonu yıllık yüzde 105,82 arttı
11:02 20 Nisan'da gram altının fiyatı 916 liradan alıcı buluyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.04.2022 12:01:37. #1.12#
SON DAKİKA: Oyun oynayan çocukları taciz eden sapık, tutuklanarak cezaevine gönderildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement