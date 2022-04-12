Oyun oynayan yavru ayılar kameralara yakalandı - Son Dakika
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Oyun oynayan yavru ayılar kameralara yakalandı

12.04.2022 15:51

- Oyun oynayan yavru ayılar kameralara yakalandı Tunceli'nin Pülümür ilçesinde kış uykusundan uyanan yavru ayıların oyun oynaması kameralara yansıdı.

- Oyun oynayan yavru ayılar kameralara yakalandı

TUNCELİ - Tunceli'nin Pülümür ilçesinde kış uykusundan uyanan yavru ayıların oyun oynaması kameralara yansıdı.

Çetin geçen kış aylarının ardından uykularından uyanan ayılar yiyecek bulabilmek için dağlarda gezinmeye başladı. Tunceli'nin Pülümür ilçesinde dağlık alanda ilerleyen doğa fotoğrafçısı Muzaffer Akyüz, bozayı ve yavrularını fark etti. Cep telefonuna sarılan doğa fotoğrafçısı Muzaffer Akyüz ayıların yiyecek arayışı ile birbirleriyle oyun oynamalarını kayda aldı. Akyüz, ayıları fark ettikten sonra cep telefonunu alıp kayda girdiğini belirterek, "Yıllardır doğa ve yaban hayvanları fotoğraflıyorum. Dağlık alanda ilerlerken ayı ve yavrularını gördüm ve kayıt altına aldım. Coğrafyamızda çok fazla yaban hayvan var. Biz de onları takip edip çekmeye çalışıyoruz" dedi.

Oyun oynayan yavru ayılar kameralara yakalandı
Oyun oynayan yavru ayılar kameralara yakalandı
Oyun oynayan yavru ayılar kameralara yakalandı

YORUMLAR
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Tunceli, Pülümür, oyunlar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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