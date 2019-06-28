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Oyun oynayarak Kur'an öğreniyorlar

46 dakika önce

Şırnak'ın Silopi ilçesinde yaz Kur'an kurslarına katılan öğrenciler dini ve ilmi bilgilerin yanında camide çeşitli oyunlar oynuyor.

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Şırnak'ın Silopi ilçesinde yaz Kur'an kurslarına katılan öğrenciler dini ve ilmi bilgilerin yanında camide çeşitli oyunlar oynuyor.
Okulların tatile girmesiyle Silopi İlçe Müftülüğünce camilerde açılan yaz Kur'an kurslarına kayıtlar devam ediyor.
Çarşı Camisi'nde öğle namazı öncesinde verilen Kur'an kursu dersine katılan 50 erkek öğrenciye ilk önce ilmi ve dini bilgiler anlatılıyor. Ders aralarında da öğrenciler cami içerisinde mendil kapmaca yarışı yapıyor.
Çocuklar mendil kapmaca dışında saklambaç, ebelemece ve kovalamaca oyunları da oynuyor. Her derste farklı oyun oynayan öğrencilerin en sevdiği oyun ise mendil kapmaca. Çocuklar eğlenip dinlendikten sonra yeniden Kur'an dersi almaya devam ediyor.
Camiye Kur'an okumak için gelen cemaat de çocukların oyun oynarken çıkardığı gürültüden şikayetçi değil. Gürültüye aldırış etmeyen vatandaşlar Kur'an okumaya devam ediyor.
Çarşı Cami imamı Muhammed Tuncer, okulların kapanmasıyla öğrencilerin camilere akın ettiğini söyledi.
Camilerde Kur'an-ı Kerim'in yanında ibadet, ahlak, siyer konularını da işlediklerini ifade eden Tuncer, "Bununla birlikte bazen etkinlikler de yapıyoruz. Çocukların camiye devamını sağlamak amacıyla oyunlar oynatıyoruz. Çocuklarımız çok şanslılar. Bizim sahip olmadığımız imkanları şimdi çocuklarımız sahip." diye konuştu.
Kur'an kursu öğrencisi Hasan Ertaş, "Camide kuran okuyoruz, eğleniyoruz, oyun oynuyoruz. Temel dinimizi öğreniyoruz. Cami çok güzel." dedi.
Öğrenci Abdulkerim Yel, Kur'an eğitiminin eğlenceli geçtiğini dile getirerek, "Eğitimin arasında oyunlar, top ve kovalamaca oynuyoruz." değerlendirmesinde bulundu.
Haber Yayın Tarihi : 28.06.2019 03:29 Kaynak: AA
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