Oyun parkına saklanmış, silah ve uyuşturucu bulundu - Son Dakika

Oyun parkına saklanmış, silah ve uyuşturucu bulundu

22.10.2020 13:36
Oyun parkına saklanmış, silah ve uyuşturucu bulundu, System.String[]

Aydın'ın Çine ilçesinde havaya ateş ederek halkın huzurunu bozan şahıslara yönelik yapılan operasyonda üç şüpheli gözaltına alınırken, çevrede yapılan aramada oyun parkına saklanmış silah, kesici alet ve uyuşturucu bulundu.

Aydın'ın Çine ilçesinde havaya ateş ederek halkın huzurunu bozan şahıslara yönelik yapılan operasyonda üç şüpheli gözaltına alınırken, çevrede yapılan aramada oyun parkına saklanmış silah, kesici alet ve uyuşturucu bulundu.

Edinilen bilgiye göre, Çine İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, çeşitli olaylara karışan ve halkın huzurunu bozan şüphelileri yakalamak için Soğancılar Mahallesin'de operasyon düzenledi. Operasyonda silahla ateş açma olaylarına karışan C. D., G. U. ve S. Y. isimli şüpheliler yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin bulunduğu Soğancılar Mezarlığı yakınında bulunan çocuk parkında yapılan aramada ise uyuşturucu, kesici aletler ve kurusıkıdan gerçeğe dönüştürülen silah ele geçirildi.

Yakalanan şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheliler sevk edildikleri mahkeme tarafından adli kontrol şartı ile tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. - AYDIN

Oyun parkına saklanmış, silah ve uyuşturucu bulundu

Uyuşturucu, oyunlar, Silah, Çine, 3. Sayfa, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Oyun parkına saklanmış, silah ve uyuşturucu bulundu - Son Dakika

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