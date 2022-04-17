Oyun parkında çocuklara cinsel taciz iddiası - Son Dakika
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Oyun parkında çocuklara cinsel taciz iddiası

17.04.2022 17:27

Oyun parkında çocuklara cinsel taciz iddiası Yalova'nın Çınarcık ilçesinde oyun parkında 3 çocuğa cinsel tacizde bulunduğu ileri sürülen 75 yaşındaki şahıs tutuklandı.

Oyun parkında çocuklara cinsel taciz iddiası

YALOVA - Yalova'nın Çınarcık ilçesinde oyun parkında 3 çocuğa cinsel tacizde bulunduğu ileri sürülen 75 yaşındaki şahıs tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Çınarcık Meydanı'nda bulunan oyun parkında 3 erkek çocuğa cinsel tacizde bulunduğu iddia edilen Orhan Kudret Ç. (75), şikayet üzerine gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şahıs, ardından Yalova Adliyesi'ne sevk edildi. Zanlı çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

"O adamı dışarı çıkmasınlar"

Mağdur çocuklardan birinin annesi olan Gülçin T., bir süredir çocuğunu rahatsız eden şahsı bulmak için çabaladığını ifade etti. Gülçin T., kendi çocuğu gibi mağdurların varsa ortaya çıkmasını istediğini dile getirerek, "Ben bu 3 çocuktan daha fazla çocuk varsa Çınarcık'ta taciz edilen veya başka bir şey yapılan herkesin çocuklarına sorup öğrenmelerini istiyorum. O adamı dışarı çıkmasınlar. Sadece kendi çocuğum için değil, diğer çocuklar için de" dedi.

Yüzde 70 engelli olduğu ve akli dengesinin yerinde olmadığı iddia edilen zanlının bırakılması halinde çocukları kabus yaşamaya devam edeceğini söyleyen Gülçin T., "Serbest bırakılmasından korkuyorum. Eğer dışarıya bırakılırsa ya benim çocuğuma ya da başka çocuklara musallat olacak. Bu raporu dikkate alınmasın. Ben bu insanın içeride kalması için elimden geleni yapacağım. Bu konunun arkasını bırakmayacağım. Son olarak yakalandığında Çınarcık Meydanında çocukların etrafında rahatsızlık veriyordu. Parkta özellikle kaydıraktan çağırdığı çocuklarla konuştuğunu görenler var. Onlar da ifadelerini verdiler. Bütün aileler çocuklarına sorsunlar, kızmadan, bağırmadan böyle bir durum var mı, onları rahatsız eden var mı diye" diye konuştu.

Oyun parkında çocuklara cinsel taciz iddiası
Oyun parkında çocuklara cinsel taciz iddiası
Oyun parkında çocuklara cinsel taciz iddiası

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Çınarcık, oyunlar, Yalova, Taciz, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Oyun parkında çocuklara cinsel taciz iddiası - Son Dakika


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