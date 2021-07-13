Oyun parkından fotoğrafını paylaştı, takipçileri ikiye bölündü

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Finlandiya'da 2019 yılında Başbakan seçilerek Avrupa'nın en genç lideri olan 35 yaşındaki Sanna Marin, sosyal medyayı en aktif kullanan siyasi figürlerden biri.

BİR OYUN PARKINDA UZANIRKEN ÇEKİLEN FOTOĞRAFINI PAYLAŞTI

Marin'in 459 bini aşkın takipçisi olan Instagram hesabından yaptığı son paylaşım tartışma yarattı. Sosyal medya kullanıcılarını ikiye bölen paylaşımda Marin, bir oyun parkında uzanırken görülüyor.

DESTEKLEYENLER KADAR ELEŞTİRENLER DE VAR

Fotoğrafa, "Oyun alanında zaman geçirmenin en iyi yolu" notunu düşen Marin'i destekleyenler bu kareyi samimi ve doğal bulurken, eleştirenler ise Başbakan için ciddiyetsiz ve uygunsuz buldu.

"HANGİ BAŞBAKAN BÖYLE BİR FOTOĞRAF ÇEKER?"

Marin'e tepki gösteren kullanıcılardan biri, "Orada yaz geldiği açık bir şekilde belli. Başka hangi Başbakan kendisinin böyle bir fotoğrafını çekerdi bilmiyorum" ifadelerini kullandı.