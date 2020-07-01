Oyun salonları ilk günden rağbet gördü - Son Dakika

Korona virüs salgını tedbirleri kapsamında kapatılan internet kafeler ve oyun salonları, 1 Temmuz itibarıyla yeniden faaliyete geçti. Maske ve sosyal mesafe kuralı gibi birçok tedbirle müşterilerini ağırlayan salonlar, ilk günden rağbet gördü.



81 ilde yayınlanan genelge sebebiyle maskesiz müşteri kabul etmeyen oyun salonlarında aynı zamanda temizlik ve hijyen bakımından düzenli periyotlarda incelemeler gerçekleştirilecek. Tekirdağ'da faaliyet gösteren bir oyun salonunun işletmecisi Engin Zorağa, "3 aydır korona virüs salgını nedeniyle kapalıydık. Şimdi valilikten izin geldi ve 1 Temmuz itibarıyla kapılarımızı açtık. Dün dezenfekte çalışmaları yaptık ve bugün müşterilerimizi ağırlıyoruz" dedi.



"Her müşteriden sonra makinaları siliyoruz"



Salonda aldıkları tedbirlerden bahseden Zorağa, "Buraya gelecek müşterilerimizin maske takma zorunluluğu var. Ayrıca müşterilerimize maske ve dezenfektan hediye ediyoruz. Müşterilerimizin işi bittiğinde de tüm makinalarımızı silerek yeni müşterilere hazırlıyoruz. Açıldığımız için mutluyuz" ifadelerini kullandı. - TEKİRDAĞ